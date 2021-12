Het is vandaag Ugly Christmas Sweater Day. Zo evolueerde het omstreden kledingstuk: “Sommigen willen er niet dood in teruggevonden worden”

Rood met donkergroen of donkerblauw, mét of zonder coltrui, bedrukt met sneeuwvlokken, rendieren, kerstbomen, geometrische vormen of een of ander kitscherig motief: de kersttrui heeft vele gedaantes. Geen wonder dus dat het controversiële kledingstuk ook evenveel vijanden heeft als fans en zélfs een eigen feestdag. Om dat te eren bespreken wij met moderedacteur David de geschiedenis van de lelijke kersttrui. Want, raar maar waar: de kersttrui zoals we ‘m vandaag kennen is niet zomaar plots uit de schoorsteen komen vallen.

De eindejaarsfeesten komen eraan.

Wist je dat het beruchte kledingstuk voortgroeide uit een Scandinavische traditie die dateert van héél lang geleden, nog voor de industriële revolutie? In feite was het werkkledij voor vissers, meer specifiek een manier om lijken te kunnen identificeren. Brave echtgenotes van vissers breiden dikke truien voor hen met opvallende motieven. Geen enkele was exact hetzelfde, zodat men meteen zou weten om welke visser het ging als er een ongeval gebeurde op zee en geliefden herkend konden worden.

Jingle Bell Sweater

Moderedacteur David Devriendt: “Een hele tijd later evolueerde het tot de gekende Fair Isle Sweater die bekendheid vergaarde in de jaren twintig dankzij Britse royalty. Ook een favoriet van prinses Diana in de nineties trouwens.”

“Vanaf de jaren vijftig kreeg het kledingstuk een Amerikaanse update en werd het aanzienlijk populairder. Niet toevallig het moment dat Kerstmis een steeds commerciëlere aangelegenheid werd, mede omdat Coca Cola de kerstman steeds vaker begon in te zetten in hun advertenties. In Amerika werd het kledingstuk ‘Jingle Bell Sweater’ gedoopt.”

Quote Als je zo’n trui droeg, betekende dat dat je jezelf niet te serieus nam. Moderedacteur David Devriendt

“Aanvankelijk werd er op de trui neergekeken: hij werd als ‘fout’ bestempeld. Het was goed genoeg om te dragen naar kerstfeestjes, maar daar bleef het dan ook bij. Pas gaandeweg sijpelde het stuk door in de populaire cultuur, ongeveer vanaf de jaren zeventig à tachtig. In de eighties was alles over the top, en de lelijke kersttrui past perfect in dat plaatje. Vanaf dat moment zag je de tacky trui (soms inclusief lampjes en bellen) steeds vaker opduiken in series en op televisie. Zo was het een van de favorieten van Bill Cosby van de überpopulaire Bill Cosby Show. Cosby is momenteel minder geliefd (hij werd door meer dan zestig vrouwen beschuldigd voor seksueel misbruik), maar destijds zag je de trui plotseling overal, ook bij andere celebrities.”

Niet mainstream

“In de jaren negentig begon de status van de kersttrui opnieuw te kantelen. Het was niet echt een stuk dat mainstream gedragen werd, maar men vond het wel charmant, het paste in de tijdsgeest van Kerstmis. De trui was ook te zien in series zoals The Fresh Prince of Bel-Air. Vanaf de jaren 2000 brak er een glamourperiode aan met veel roze en bling-bling, de kersttrui paste niet in het plaatje van de mode van dat moment. En werd écht als fout beschouwd toen. Hij werd weer een aantal jaren opgeborgen.”

“Iedereen herinnert zich nog het iconische moment uit de film Bridget Jones Diary uit 2001. Bridget wandelt een kerstfeest binnen, en ziet daar tot haar grote gruwel tegenspeler Mark met een opzichtige kersttrui met een rendier op. Vanaf dat moment begon men de trui stilaan terug grappig te vinden. Als je zo’n trui droeg, betekende dat dat je jezelf niet te serieus nam. In shows kwam er steeds meer aandacht voor, er zijn boeken over geschreven, er is een hele beweging rond ontstaan.”

Periode van kitsch

“De trui werd jarenlang als het tegenovergestelde van fashionable beschouwd, maar vanaf de jaren 2008 à 2010 zag je ook designers met het stuk uitpakken in hun collecties. Van Stella McCartney tot Dior en Chanel. Niet dat dat bepalende momenten waren voor de kersttrui, maar vanaf dan kreeg het wel de goedkeuring van modekenners.”

“De dag van vandaag is het een item dat bij de gezelligheid van de feestdagen hoort. Het staat symbool voor humor, nostalgie, traditie en past perfect bij de periode waarin kitsch gevierd mag worden. Je ziet elke celebrity erin, van Katy Perry tot Beyoncé. Toch is het een stuk dat blijft verdelen. Er zijn heel wat mensen die blijven zeggen: ik zou er nog niet dood in gevonden willen worden.”

Hieronder kan je enkele celebs in het beruchte stuk spotten.

