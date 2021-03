Het is Internationale Vrouwendag: deze 10 merken zetten vrouwen in de bloemetjes

Vandaag, op maandag 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. Een dag die niet ongezien mag passeren. Daarom pakken verschillende mode- en juwelenmerken uit met acties om vrouwen extra in de schijnwerpers te zetten. Wij selecteerden alvast enkele bijzondere initiatieven.

1. Ain’t no mountain high enough

Links: Miramar Muhd. Rechts: enkele stuks uit de collectie.

The North Face lanceert speciaal voor Internationale Vrouwendag een bijzondere lijn: de We Move Mountains-collectie met totebags, mutsen, hoedjes en T-shirts. Die zijn gemaakt door vrouwen, voor vrouwen. “Voor de vrouwen die grote en kleine bergen beklimmen, die er trots op zijn dat ze anders zijn en die nieuwe paden bewandelen die anderen kunnen volgen”, klinkt het in het persbericht. Onder meer Miramar Muhd werkte eraan mee. Zij is een 24-jarige Jordaanse artieste en activiste die met haar kunst mensen probeert te inspireren om grenzen op te zoeken. In haar werken staan vrouwelijke empowerment en solidariteit dan ook centraal.

De collectie is verkrijgbaar via de webshop van The North Face.

2. Salute sisterhood

Volledig scherm © Monki

Het Zweedse modemerk Monki wil gendergelijkheid een duwtje in de rug geven. “De VN zegt dat de wereldwijde kloof tussen mannen en vrouwen zich de volgende 100 jaar nog niet zal sluiten. Daar wachten we niet op!”, zegt Managing Director Jennie Dahlin-Hansson. “Wij geloven dat we de verantwoordelijkheid hebben om ons wereldwijde platform te gebruiken voor de goede zaak. Om te veranderen hoe vrouwen worden voorgesteld in de industrie, self-love te promoten en gendergelijkheid aan te moedigen.”

Hoe Monki dat aanpakt? Via een nieuwe collectie, tiens. Het gaat om allerlei jeugdige kledingstukken met het statement ‘salute sisterhood’ op geprint. Denk: een legging, hoodie, crop top en een blazer. Daarnaast ontwierp het label twee oversized sweaters. Van de opbrengst van die sweaters gaat 20 procent naar #GirlsGetEqual, een project van ngo Plan International dat gelijke rechten tussen meisjes promoot. Als kers op de taart komt er ook een podcastreeks met genderactivisten India Ysabel, Sonya Barlow en Honey Ross, waarin ze hun eigen praktische tips geven om de wereldwijde kloof tussen de genders te dichten.

De Salute Sisterhood-collectie en Plan International-sweaters zijn online en in de winkels verkrijgbaar.

3. Leren door te discussiëren

Het moederbedrijf van Uniqlo, Fast Retailing, organiseert vandaag een online paneldiscussie: Emerging Stronger - Resilient Women Building Bridges Towards a Better Future. Onder meer Hana Tajima, een ontwerpster bij Uniqlo, en VN-medewerkster Chiara Pace nemen deel aan het gesprek. “Wij willen zaken als diversiteit, inclusie en gendergelijkheid omarmen”, klinkt het bij Fast Retailing. “Dus gaan we bespreken hoe we onze sector en onze industrie beter kunnen ondersteunen, zodat we meebouwen aan een wereld waarin alle vrouwen - van klanten tot medewerkers in onze winkels - een gelukkiger leven leiden.”

Meer info vind je op de website van Fast Retailing.

4. N-U(E) is het moment om actie te nemen

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘N-UE fine jewelry’ is het geesteskind van ontwerpster Priyanka Mehta. Zij werkt al een tiental jaar in de Antwerpse diamantsector, een echt mannenwereldje, en verkoopt delicate en minimalistische juwelen. Het is een bewuste keuze voor haar om enkel en alleen samen te werken met een team van vrouwen, om dat mannenbastion te doorbreken. Daarnaast schenkt Priyanka vanaf vandaag een deel van haar opbrengst aan de ngo Nanhi Kali. Dat is een Indiase liefdadigheidsinstelling die strijdt voor onderwijs en ontwikkeling voor jonge meisjes. Een doel dat Priyanka nauw aan het hart ligt, want ze is van Indiase afkomst en heeft met haar eigen ogen de grote genderkloof in de Indiase cultuur en samenleving gezien, en het gebrek aan onderwijskansen voor jonge meisjes.

Meer info over de juwelen vind je op de site van N-UE.

5. Sterke vrouwen in de kijker

Van links naar rechts: Maxim Magnus, Gaëlle Van Rosen en Elien Janssens.

Ook lingeriemerk Etam viert vrouwensolidariteit. Het label vroeg aan Belgische fotografe Morgane Gielen om portretten te maken van acht straffe Belgische vrouwen. De komende maanden zullen deze portretten één voor één onthuld worden op de sociale netwerken van Etam, vergezeld van een interview dat met de muzen is afgenomen. Zij praten onder meer over hun carrières, inspiraties en verbintenissen. Enkele gezichten die hebben meegewerkt aan deze serie: het Belgische model Maxim Magnus, influencer en mama van twee Gaëlle Van Rosen en triatlete Elien Janssens.

Alle geïnterviewde vrouwen dragen een T-shirt met de tekst ‘girl power’ erop. Dit shirt zal ook verkocht worden. Eén stuk kost 19,99 euro. De winst gaat volledig naar de ngo Make Mothers Matter (MMM), dat actief is in een dertigtal landen en vrouwen helpt om hun veiligheid te garanderen in hun gezin en hun sociaal en professioneel leven.

De T-shirts zijn online verkrijgbaar, de interviews vind je via de site van Etam.

6. Een manifesto

Volledig scherm © rv

Speciaal voor Internationale Vrouwendag en de tiende verjaardag van haar merk schreef de Belgische juwelenontwerpster Lore Van Keer een manifesto. Daarin belicht ze haar persoonlijke evolutie, haar vooruitgang en haar ondernemerschap. “Iedereen verklaarde me gek, en toch ben ik er voor gegaan. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Soms moet je de sprong durven wagen en zien waar het je naartoe brengt”, schrijft de designer. “Na tien jaar kan ik zeggen dat ik niet meer het gevoel heb dat ik de rol van een businessvrouw speel. Ik bén die businessvrouw.”

Het manifesto kan je lezen op de Instagrampagina van Lore Van Keer.

7. #MyGrandmaMyIcon

Volledig scherm © & Other Stories

Het Zweedse modemerk & Other Stories lanceert elk jaar een campagne naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag. Deze keer zetten ze grootmoeders in de bloemetjes. Het label moedigt z’n klanten aan om een leuke foto, anekdote of levensles van hun oma op sociale media te posten met de hashtag #MyGrandmaMyIcon. Per gebruikte hashtag schenkt & Other Stories 1 euro aan CARE. Deze organisatie zet zich in tegen armoedebestrijding met een focus op meisjes en vrouwen in het bijzonder.

Voorbeelden van de campagne vind je op de Instagrampagina van & Other Stories.

8. Zusterschap om trots op te zijn

Screenshot uit de eerste korte film 'Soul swimmers'.

Voor Internationale Vrouwendag presenteert het juwelenmerk Pandora ‘Our Sisterhood’, een bijzondere filmserie van drie korte films die onderzoekt hoe vrouwen banden met elkaar opbouwen en hoe belangrijk deze banden zijn voor een goed leven. Zo gaat de ene film over vrouwen die ouder zijn dan 50, de tweede over een collectief van dj’s en creatievelingen, en een derde over het moederschap.

Achter de camera stond filmmaakster Irene Baqué, die zich in haar werk bezighoudt met vrouwenrechten en de gelijkstelling van vrouwen. “Ik kon met het project zo veel verschillende facetten van het vrouw zijn belichten, dat inspireerde mij”, zegt ze. “In elke film ging het mij er vooral om het unieke van deze vrouwen en hun zusterschap te laten zien.”

De drie korte films zijn te bekijken op de site van Pandora.

9. Een dikke middelvinger tegen geweld

Volledig scherm © La Redoute

Sinds de start van de pandemie is het geweld tegen vrouwen, en dan vooral partnergeweld, tragisch gestegen. Daar wil La Redoute iets aan doen. Vanaf 8 maart verkoopt het bedrijf een rode, stoffen totebag die de naam SOLIDAIRES draagt. De opbrengst gaat integraal naar SOLIDARITE FEMMES, die slachtoffers van partnergeweld helpt. Deze vereniging biedt deze vrouwen een schuilplaats, en ook psychologische, sociaal-educatieve en juridische begeleiding.

De tas kost 8,50 euro en is online verkrijgbaar.

10. Lokale merken eerst

Volledig scherm © JBC

Ter ere van de Internationale Vrouwendag zet JBC vrouwelijke ondernemers in de kijker. Hoe? Door een nieuwe Local Market aan te bieden, een samenwerking met een reeks lokale merken. Die merken worden vanzelfsprekend gerund door allemaal vrouwen. Er is bijvoorbeeld een jaarplanner en familieplanner, gemaakt door Stephanie en Niki van SuccessPlanner. Je kan producten kopen van i.am.klean, een vegan make-upcollectie ontwikkeld door de Hasseltse Caroline Rigo, alsook oorbellen van de Zonhovense Annika en handgemaakte strijkpatches van Sanne van Petit Pourri.

“JBC is een organisatie waar vrouwen alle kansen krijgen, het was dan ook een plezier om samen te werken met andere merken waar die cultuur ook heerst”, reageert Ann Claes, Chief Buying Officer van JBC. Daarnaast organiseert JBC ook digitale workshops die vrouwen onder meer leren hun doelen waar te maken.

Alle producten van Local Market zijn online en in de winkels van JBC te koop. Prijzen variëren tussen 9,95 euro en 36,95 euro. Meer info over de digitale workshops vind je op de Instagrampagina van JBC.

