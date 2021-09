Het Franse modehuis Hermès verkoopt voor het eerst nagellak

Ikea brengt extravagan­te collectie uit met Britse patroon- en textielont­werp­ster Zandra Rhodes

24 augustus Wie Ikea zegt, denkt meteen aan leuke interieurtrends in rustige zenkleuren tegen een zachte prijs. Maar deze keer gooit de meubelketen het over een andere boeg met de extravagante KARISMATISK-collectie. Het motto? Hoe meer kleur, hoe beter. En dat heeft de Britse ontwerpster Zandra Rhodes, met wie Ikea voor deze collectie samenwerkt, maar al te goed begrepen. KARISMATISK omvat namelijk 26 blikvangers die je interieur in no time opfleuren.