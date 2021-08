Het Belgische modemerk CKS lanceert voor het eerst een collectie voor tieners

Taylor Swift maakt een eerste Tik­Tok-vi­deo en haar jurk is meteen uitver­kocht (maar wij vonden enkele beschikba­re lookalikes)

25 augustus Taylor Swift (31) heeft haar debuut gemaakt op de populaire app TikTok. Met veel tamtam, want ze heeft meteen 1,7 miljoen volgers en haar eerste video werd meer dan 10 miljoen keer bekeken. En dat niet alleen. Op de beelden is te zien dat de zangeres een gele jurk draagt van het hippe Amerikaanse label Reformation. Het kledingstuk viel zodanig in de smaak bij fans dat het intussen hopeloos uitverkocht is.