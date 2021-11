“Het begon met mijn liefde voor nagellak.” Zanger Harry Styles start eigen beautymerk

Sinds de zomer deden hardnekkige geruchten de ronde, nu is het nieuwtje dus effectief bevestigd: Harry Styles brengt een eigen beautymerk op de markt. “Het begon allemaal met mijn liefde voor nagellak”, vertelt het popidool in een interview met het Britse tijdschrift Dazed. “Ik zag bijvoorbeeld een mooie kleur van een bloem of van opvallend behangpapier, en ik dacht: ‘amai, dat wil ik op mijn nagels’.” Tijdens de pandemie is hij dat idee beginnen uit te werken, et voilà. Zijn eigen label ‘Pleasing’ zag het licht.

Kleine gelukjes

Die naam is niet toevallig gekozen, zegt Styles. “Het zijn de kleine momenten in mijn leven die me het gelukkigste maken. Je weet wel, een avond onder de sterren, een lekkere maaltijd of gewoon samenzitten met je vrienden en denken: ‘dit ga ik nooit meer vergeten.’ Het zijn die momenten die het meeste effect op me hebben. Met Pleasing wil ik mensen en mijn fans ook zulke kleine gelukjes geven.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Promotiefoto van Harry Styles voor de lancering van zijn beautymerk Pleasing. © Instagram

De eerste collectie werd ‘Perfect Pearl’ genoemd en bestaat uit een aantal uniseks producten; waaronder verschillende tinten nagellak en twee skincare nieuwigheden: een serum en de zogenoemde ‘Pleasing Pen’, een multifunctionele stick die je kan gebruiken om je lippen te hydrateren en om je wallen weg te werken. In de toekomst wil Styles het aanbod nog uitbreiden, maar enkel met essentials. Tegenwoordig bestaan er immers zo veel producten dat mensen niet meer weten wat te gebruiken. “Als we het doen, doen we het juist.” Lees: kritisch en selectief.

Buiten de klassieke hokjes

Dat Harry Styles diversiteit hoog in het vaandel draagt, is duidelijk. Zo benadrukt hij dat zijn merk uniseks is, en werkt hij samen met modellen in alle maten, vormen en kleuren. Een gepensioneerd handmodel of een jongeman die zijn lippen verzorgt, het is doodnormaal volgens de zanger. Een crème van een vent, als je ’t ons vraagt.

Het is tevens niet de eerste keer dat hij ingaat tegen het klassieke machobeeld van mannelijkheid. Recent poseerde hij bijvoorbeeld nog voor ‘Vogue’ in kledij die doorgaans als ‘vrouwelijk’ wordt beschouwd, en dat leverde hem heel wat complimenten en positieve reacties op. Stylist Jody Van Geert reageerde toen als volgt: “Harry Styles heeft zich z’n mannelijke seksualiteit eigen gemaakt. Max Colombie, de zanger van Oscar and the Wolf, is in ons land een pionier op dat vlak. Ik zou het geweldig vinden mochten meer mannen de stap durven te zetten om buiten de klassieke hokjes te denken.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Pleasing

De prijzen variëren van 18 tot 59 euro. Via de website kan je producten bestellen. Zolang je minder dan 150 euro uitgeeft, moet je geen invoertaksen betalen, zo staat er online te lezen.

Volledig scherm © Pleasing

Volledig scherm © Pleasing

Lees ook: