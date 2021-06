“Het aanbod was vaak te sexy of te Snoopy.” Mama Vicky en haar tienerdochters ontwerpen én verkopen lingerie voor jonge meisjes

Niemand vergeet de aankoop van een eerste behaatje. Dat gênante gevoel in het pashokje. Een mama die buiten staat te wachten, bijna even nerveus als haar dochter. De verkoopster die het gordijn openrukt om enthousiast te vragen of alles past. En de ellendige keuze tussen een collectie met Micky Mouse of kant, en denken: ‘Is er echt niets anders?’ Ja, de zoektocht naar dat eerste setje is spannend en allesbehalve simpel. Dat weet Vicky (45) al te goed.

“Toen mijn oudste dochter Alex (nu 14, bijna 15) twaalf werd, wou ik haar een eerste behaatje geven. En wie zoekt, die vindt, zegt men weleens. Maar ik moest toch véél moeite doen.” Een online zoektocht leverde Vicky amper resultaten op. Uiteindelijk bestelde ze een beha bij een Amerikaans merk gespecialiseerd in ondergoed voor tienermeisjes. “Maar wanneer de bestelling arriveerde, was ik flink teleurgesteld. De beha was heel basic. Degelijk, maar niet verfijnd. De elastiek was te stug en te spannend, en het stofje te kinds. En dat is net het hele punt. Het zijn geen kleuters, maar ook geen volwassen vrouwen. Desondanks is het aanbod vaak te Snoopy of te sexy. Iets ertussen bestaat precies niet.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Strawberry Secrets

93 prototypes

Omdat Vicky en haar dochter Alex hun goesting niet vonden, haalden ze een stikmachine en stof in huis om zelf aan de slag te gaan. “Na mijn eerste design smaakte het naar meer. Uiteindelijk heb ik 93 prototypes gestikt, en mijn dochter maar passen en proberen, tot het haar oren uitkwam. (lachje) Bij nummer 93 had ik het gevoel: dit is het. Alex deed de beha aan, en haar schouders gingen automatisch naar achter en ze hield haar rug ietsje rechter. Je zag dat het lingeriestuk haar zelfvertrouwen gaf. Zo mooi om te zien. En iets wat goed zou zijn voor vele meisjes.”

Quote Instagram en TikTok creëren hoge verwachtin­gen van hoe meisjes eruit moeten zien, en dat legt veel druk op hun schouders. Vicky

Dus besloot Vicky om samen met Alex en haar andere dochter Renée (12) een merk op te richten: Strawberry Secrets. In december 2019 startten ze met een eerste collectie. Sindsdien hebben ze al veel tieners kunnen helpen. “We organiseren geregeld privé-shoppingsessies in onze showroom. Je merkt dat er nog steeds gêne hangt rond de aankoop van het eerste behaatje. Misschien is die zelfs groter dan vroeger, door de komst van sociale media. Instagram en TikTok creëren hoge verwachtingen van hoe meisjes eruit moeten zien, en dat legt veel druk op hun schouders”, meent Vicky.

“Net daarom spreekt ons merk aan. Het is niet kinderachtig, maar wel veilig en herkenbaar. Alles is gemaakt van katoen, net als hun vertrouwde onderhemdjes. De designs zijn speels, maar niet sexy. Het geeft meisjes de kans om gewoon zichzelf te zijn.”

Familiebedrijfje

Intussen bestaat Strawberry Secrets meer dan twee jaar, en brachten ze twee beha-modellen, onderbroekjes en een collectie zwemkledij op de markt. Vanaf vandaag, 1 juni, komen daar ook nog pyjama’s bij. En dat is niet alleen de verwezenlijking van mama Vicky, maar ook van de twee meisjes. “Ondernemerschap kan je niet jong genoeg leren. Vanaf het prille begin heb ik hen aangemoedigd om veel te helpen. Eerst was dat het ene oor in, het ander oor uit. Maar toch is die goesting om te werken erin geslopen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Strawberry Secrets verkoopt niet alleen ondergoed, maar ook zwemkledij en sinds kort zelfs pyjama's. © Strawberry Secrets

Ondertussen zijn Renée en Alex in hun eigen rol beland. “De oudste vindt het fijn om te ontwerpen, de kleuren te kiezen, de thema’s van de fotoshoots te bepalen. Ze is zelfs mee geweest naar Turkije voor een kwaliteitscontrole in onze fabrieken”, zegt Vicky. “De jongste is echt een harde werker, het type dat de handen uit de mouwen wil steken. Zij gaat op vrijdagavond nog eens de stock tellen of stelt spontaan voor om de bestellingen klaar te zetten en naar de post te doen. En alle twee hebben ze een goed oog voor sociale media. (glundert) Ze krijgen ervoor betaald in de vorm van zakgeld. Zo leren ze: door te werken, verdien je geld.”

Mini & me?

Komen er ook nog collecties aan voor de mama’s? Vicky lacht: “Dat is een vraag die ik wel vaker krijg. Een deel van de collectie is verkrijgbaar in volwasssen maten, dus sommige vrouwen kunnen het ook dragen. Maar het is niet mijn droom om een dameslingeriemerk op te starten. Ik wil vooral onze jonge meisjes empoweren, lingerie maken die hun zelfvertrouwen boost en meebouwen aan een gezond lichaamsbeeld.”

De collectie van Strawberry Secrets is online te koop. De lingerie, swimwear en pyjama’s zijn verkrijgbaar in verschillende kleurencombinaties vanaf 50 euro. Maatjes zijn 10-11 jaar, 12-13 jaar, 14-15 jaar, 16-17 jaar en 18-19 jaar.

Volledig scherm © Strawberry Secrets

Lees ook: