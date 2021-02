H&M’s nieuwste samenwerking met ontwerper Simone Rocha schreeuwt Regency-core

Eerder maakte de Zweedse modegigant H&M al collecties met onder andere Karl Lagerfeld (2004), Roberto Cavalli (2007), Versace (2011), Maison Martin Margiela (2013), Balmain (2015), Moschino (2018) en Giambattista Valli (2020). Ditmaal is het aan Simone Rocha, dochter van mode-ontwerper John Rocha. Hoewel de Ierse met Chinese roots relatief nieuw is in het wereldje, wordt ze alom geprezen om haar dromerige creaties. In 2010 presenteerde ze haar eerste collectie aan Tate Modern tijdens London Fashion Week. In 2016 werd ze uitgeroepen tot ontwerpster van vrouwenkledij van het jaar. Hoewel haar focus normaal enkel op kledij voor vrouwen ligt, zal deze collectie met H&M ook stukken voor mannen en kinderen bevatten.

En wat zien we als we een eerste blik werpen op de stuks? Met veel ruches, parels, veren, grote pofmouwen en lintjes, sluit de collectie geheel aan bij de huidige modetendensen. De zogenaamde Regency-core, een stijl die momenteel leeft dankzij het grote succes van Netflix-serie Bridgerton (over het Regency-tijdperk), is de perfecte look om jezelf aan te meten in de overgang van winter naar lente. In het aanbod zien we vooral veel romantische jurken en accessoires in de overheersende kleuren babyroze, zwart, rood en écru. Wij voorspellen dan ook dat deze collectie - net als alle andere samenwerkingen van H&M - de deur uit zal vliegen.