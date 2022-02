Helft van de sportende vrouwen heeft pijn aan borsten. Adidas lanceert 43 (!) sportbeha’s voor de perfecte fit

Wie al op jacht ging naar een degelijke sportbeha weet: naar de broodnodige ondersteuning van je borsten is het soms lang zoeken. De resultaten liegen er niet om: maar liefst negentig procent van de vrouwen draagt vandaag de dag een sportbeha in een verkeerde maat.

Ernstige huidbeschadiging

En dus begon het sportmerk een race naar kwaliteit. Adidas sloeg de handen in elkaar met een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Portsmouth om de biomechanica van borsten in kaart te brengen. Zo kwamen ze meer te weten over wat er precies met onze borsten gebeurt tijdens het sporten en hoe ze best ondersteund worden. Ze ontdekten onder andere dat niet-ondersteunde borsten tot 19 centimeter (!) kunnen bewegen terwijl je jumping jacks doet. En dat kan je huid flink beschadigen. Bovendien bewegen je borsten op telkens net iets anders naar gelang de sport die je uitoefent, aldus de professor. “Tijdens het hardlopen maken je borsten een soort van 8-beweging, waardoor ze maximale ondersteuning nodig hebben. Doe je eerder aan yoga of pilates? Dan is voldoende bewegingsvrijheid van het bovenlichaam weer belangrijk.”