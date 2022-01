Heb jij ook last van een doffe en droge winterhuid? Beautyredactrice Sophie tipt de beste remedies

Vijf redenen waarom Azzedine Alaïa een van de beste jurkenma­kers ooit was. “Alsof je lichaam door een Instagram­fil­ter wordt gehaald”

Van Karl Lagerfeld of Christian Dior hebben we allemaal gehoord, maar Azzedine Alaïa? Zonde, want hij is een van de beste én sympathiekste jurkenmakers aller tijden. Hij kleedde heel wat bekende vrouwen als Grace Jones, Tina Turner, Lady Gaga en Michelle Obama. Op 12 januari, drie jaar na zijn dood, verschijnt de ‘Close Up’-documentaire over hem. Daarom vertelt modejournalist Cécile Narinx vijf weetjes over de Tunesische couturier. “Hij had altijd een pasmodel in zijn huis wonen, zodat hij op elk moment van de dag kon zien of zijn ideeën werkten op een echt lichaam.”

7 januari