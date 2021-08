Harry Styles is bij lange na niet de eerste man die make-up draagt: neanderthalers droegen foundation en Vikings hadden een ‘beautykit’

Make-up voor mannen wordt stilaan genormaliseerd. Ziggy Stardust, David Bowies alter ego, is iconisch. Ook supersterren Harry Styles, Jared Leto en Mäneskin-frontman Damiano David zijn cosmetica-fanaten. Maar nieuw is make-up voor mannen niet, vertelt David Yi. In zijn boek schetst hij een verrassende tijdlijn van mannelijke beautyrituelen, die al start in de prehistorie. “Vikings wasten hun baarden met shampoo van speciale oliën, van beukenhout en geitenvet.”

De geschiedenis van het mannelijke schoonheidsritueel bleef grotendeels ongedocumenteerd - zeg maar vergeten - door een pijnlijke combinatie van gendervooroordelen en vrouwenhaat. Dat schrijft David Yi, de oprichtig van de genderloze huidverzorgingswebsite Very Good Light in zijn nieuwe boek Pretty Boys: Legendary Icons Who Redefined Beauty. Verzorgingsrituelen van leiders en heersers werden in de geschiedkunde achterwege gelaten in een poging om een moderne en heteronormatieve filter op het verleden te plaatsen, vindt hij.



“Al eeuwen lijkt het alsof de cosmeticavoorkeuren van een koning of de esthetiek van een wereldberoemde heerser wijzen op vrouwelijkheid, wat dan weer zou aantonen dat ze minder krachtig waren. Veel historici zijn bang dat de mannen die ze hebben bestudeerd en vereerd, van hun waardigheid zouden worden beroofd als mensen ontdekten dat ze make-up droegen of gepassioneerd waren door beauty.”

Oer-beauty

In zijn boek vertelt David Yi niet alleen over mannelijke schoonheidspioniers van de afgelopen decennia, zoals Amerikaans acteur Billy Porter, verscheidene K-popsterren en de YouTube-visagist Patrick Starrr, maar maakt hij ook een gigantische sprong terug in de tijd. Want de iconische Ziggy Stardust, aka David Bowie, is niet de eerste die glamour voor mannen introduceerde.

Volledig scherm Billy Porter. © JMEnternational for BRIT Awards/

We keren voor make-up bij mannen terug naar de prehistorie. In 2010 ontdekte archeoloog João Zilhão, verbonden aan de Universiteit van Bristol, dat neanderthalers onder meer vermalen pyriet (een glitterende edelsteen) gebruikten om hun troeven in de verf te zetten. “Meer zelfs: ze droegen ook foundation”, vertelt Yi aan The Guardian. Hij voegt eraan toe dat ze zoveel meer waren dan grommende wezens met dikke wenkbrauwen en een laag IQ.

Ook in Scandinavië stond beauty hoog op de agenda. De o zo stoere Vikings hadden een eigen beautykit, inclusief pincet, nagelknipper, oordopjes en tandenstokers. David Yi: “Vikings waren geobsedeerd door schoonheid. Ze hadden aparte borstels voor hun haar en baarden, gemaakt van beenderen, geweien, hout en ivoor. Ze wasten hun baarden met shampoo van speciale oliën, van beukenhout en geitenvet.”

Blush, pruiken, poeder

In de jaren 1770 droeg een groep stijlvolle mannen trots de bijnaam Macaroni: gehuld in flamboyante kleding en opgesmukt met make-up kozen ze voluit voor the Italian way of life. Er waren tijdschriften, toneelstukken en kunst gewijd aan de Macaroni. “Ongeveer een eeuw lang zetten ze het concept mannelijkheid helemaal op zijn kop. Sommigen vonden hen onmenselijk, geslachtsloos. Maar de Macaroni gaven bitter weinig aandacht aan hun haters.”

Quote De Franse koning Lodewijk de Veertiende normali­seer­de het gebruik van blush, pruiken en poeder.

Niet lang daarna, in de jaren 1800, schoot het aantal cosmetica voor mannen de hoogte in. Aan de basis lag – wie anders – de Franse koning Lodewijk de Veertiende. Hij normaliseerde het gebruik van blush, pruiken en poeder voor mannen. Een periode waarin de relatie van mannen met beauty positief en gezond was, zegt David Yi.

Het saaiste tijdperk ooit

Maar daarna volgde een grote ommekeer: “Het was in die periode dat de binaire man-vrouwverdeling zijn intrede deed”, vertelt David Yi. De Britse psycholoog John C. Flügel zou dat moment The Great Male Renuncation (vrij vertaald: de grote verwerping van mannelijkheid) noemen: aan het eind van de achttiende eeuw lieten mannen verfijndheid achterwege. “Mannen gaven hun wens om als mooi te worden beschouwd op en focusten zich op nuttig zijn”, vertelt David Yi. “Schoonheid werd als frivool gezien.” En dus overgelaten aan de vrouwen.

Het luidde volgens David Yi “het saaiste tijdperk ooit” in. In de Victoriaanse periode was er geen ruimte voor expressie, alleen sombere kleding en grimmig gedrag, zegt hij. Meer zelfs: in 1885 werd de Criminal Law Amendment Act opgesteld in het VK. “Mannen werden veroordeeld tot dwangarbeid en zweepslagen als ze werden betrapten met cosmetica op hun lichaam.”

De afgelopen twee eeuwen zijn rijk aan mannelijke beauty-pioniers, zoals de glamrockers en dragqueens die we zonet al aanhaalden. Maar of het nu gaat over duizenden jaren geleden of recentere baanbrekende schoonheidsrituelen, David Yi ontdekte een gemeenschappelijk kenmerk bij alle mannelijke pretty boys: “Ze hadden zoveel vertrouwen in zichzelf dat ze erin slaagden om de samenleving een duwtje in de rug te geven.”

