Handgeschilderde Albert Heijn-sneakers van Marlies (32) gaan viraal: “Mijn coronahobby is helemaal uit de hand gelopen”

SpongeBob chic: Vans brengt kledingcol­lec­tie uit voor fans van het iconische cartoonfi­guur­tje

12 mei Hij woont in een ananas diep in de zee. SpongeBob SquarePants! Al kan de iconische gele spons binnenkort ook in je garderobe vertoeven. Kledingmerk Vans brengt samen met de New Yorkse ontwerpster Sandy Liang een collectie uit ter ere van SpongeBob en zijn onderwatervriendjes. En die ziet er hipper uit dan je denkt.