Haal sfeer in huis met de nieuwste interieurtrend: neonverlichting

De tijd dat je neonverlichting enkel zag bij dubieuze cafés en stripclubs, is volledig gepasseerd. Deze knappe lampen hangen op bij hippe bars en restaurants. Ook in interieurs duiken ze steeds vaker op. Logisch, want ze geven een kamer instant kleur en karakter. Nood aan inspiratie? Wij shopten onze favorieten bij elkaar.

De nieuwe coronamaatregelen leiden bij veel mensen tot verzuchting: nu zitten we nóg langer thuis. Het enige wat we kunnen doen, is onszelf afleiden met kleine gelukjes. Bijvoorbeeld: zelf op zoek gaan naar licht aan het einde van de tunnel. Letterlijk dan. Je kan een toffe lamp in huis halen om je interieur een frisse update te geven. De ideale manier om verveling te verdrijven, als je ’t ons vraagt.

Als we mogen afgaan op sociale media, doet vooral neon het goed. Op Instagram levert de hashtag #neonlights meer dan 2,3 miljoen foto’s op. En Pinterest voorspelt dat het één van de grootste deco-trends van 2021 wordt. Het platform, dat bekend staat om zijn moodboards, meldt dat zoekopdrachten de pan uitswingen: gebruikers zochten de afgelopen maanden acht keer zoveel naar ‘neon room’ en drie keer zoveel naar de termen ‘LED light room’ en ‘LED light signs’.

“Dit jaar zal neon-verlichting in de schijnwerpers staan", stelt Pinterest in z'n trendrapport. “Vooral Gen Z is fan. Ze hangen de felgekleurde lampen op in hun slaapkamer om de juiste moody sfeer te creëren.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zelf toepassen? De opties zijn eindeloos. Je kan kiezen voor een inspirerende quote, of gewoon een vrolijk figuurtje zoals een rode kreeft. Een felle kleur kan voor een edgy effect, maar subtiel wit of een crèmekleur kan ook heel klassevol zijn. Om neon het best tot zijn recht te laten komen, geef je hem best wat ruimte. Zet hem dus tegen - of hang hem aan - een muur waar er voor de rest niet veel andere tierlantijntjes, kaders, spiegels of elementen zijn. Zo springt de lamp meteen in het oog en krijg je het mooiste effect.

Dit zijn alvast de favorieten die ons verlanglijstje hebben gehaald.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: