Haal de cowboy in jezelf naar boven met deze trendy tasjes met franjes

Wint Joe Biden de verkiezin­gen met ... make-up? 'Biden Beauty' is nieuw merk met, wat had je gedacht, een politieke missie

5 oktober Joe Biden is niet alleen in de running om Amerika’s nieuwe president te worden. Hij heeft ook grootse ambities in de beautywereld, blijkbaar. Niet heus, natuurlijk, maar ‘Biden Beauty’ is wel een feit. En de anonieme bollebozen achter het nieuwe cosmeticamerk ijveren voor blauw als dé trend van dit najaar ... ook in de stemhokjes. “Want blauw doet oranje in het niks verdwijnen.”