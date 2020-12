Gucci werkt voor het eerst in 5 jaar samen met ander label, en dan nog wel met dit populaire outdoormerk

Voor de eerste keer in vijf jaar tijd gaat het Italiaanse modehuis Gucci een samenwerking aan. En dat met een van de populairste outdoormerken van het moment: The North Face. Modeliefhebbers noemen het op de valreep dé collab van het jaar. En de kers op de taart die het helemaal 2020 maakt? De collectie werd aangekondigd op ... video-app TikTok.

Na vijf jaar besloot creatief directeur van Gucci Alessandro Michele dat het nog eens tijd werd voor een samenwerking met een ander label. En het is er meteen eentje om u tegen te zeggen.

Seventies revival

In een video teasen Gucci en The North Face hun nieuwe collectie. Die neemt ons mee naar de jaren 70, het tijdperk waarin The North Face in opmars kwam. Op de achtergrond: het nummer ‘Bad Moon Rising’ van Creedence Clearwater Revival, nog zo’n seventieshit.

(Lees verder onder de video.)

Volledig scherm © Gucci x The North Face

Ook de kleurrijke modelijn zelf is een hommage aan de seventies: oversized jassen in fleurige, psychedelische prints, bodywarmers, korte shortjes, vissershoedjes en tasjes die geïnspireerd lijken op Prada’s Cleo Bag (ongetwijfeld een van de it-bags van het komend seizoen).

Ter promotie van de collectie postten de labels video’s op TikTok en Youtube. Kort na het lanceren van de video’s postte Gucci op Twitter ook een afbeelding waarop – naast een tent uit de collectie – een vlag te zien is met het logo van Pokémon Go, het augmented reality-Pokémonspel dat in 2016 een gigantische hype was. Of het gaat om een samenwerking met de app of een collectie geïnspireerd op Pokémon Go, is nog niet duidelijk.

Street chic

Het Amerikaanse merk The North Face gaat al een goede vijftig jaar mee en is anno 2020 nog steeds een vaste waarde in de modewereld. Het merk specialiseert zich in producten en kleding voor avonturiers, zoals tenten, rugzakken en slaapzakken. Maar daarnaast groeide het ook uit tot een trendy streetwearmerk. Van hippe en minder hippe papa’s tot modellen Kendall Jenner en Bella Hadid: iedereen wil gezien worden in de pufferjassen met het herkenbare logo.

Dat zo’n outdoormerk een collectie maakt met Gucci, dat al sinds de jaren 1920 bestaat, is op zijn zachtst gezegd speciaal. Het klassieke huis wil duidelijk een frisse wind in haar collecties blazen. Hun capsulecollectie eerder dit jaar, genaamd ‘Off The Grid’, stond ook al compleet in het teken van de natuur. Niemand minder dan actrice Jane Fonda en rapper Lil Nas X stonden toen model voor de duurzame stukken. Gucci probeert al een tijdje om groener te zijn. “We zijn een groot merk, dus we hebben een verantwoordelijkheid naar de mode-industrie toe”, zei Gucci’s creatief directeur Michele daarover.

Op 4 januari zal de collectie vrijgegeven worden in Selfridges, Londen en vanaf 6 januari in extra verkooppunten. Over de prijzen is nog niets bekend.