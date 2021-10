‘Gucci Gang, Gucci Gang’: het merk dat vermeld wordt in 22.705 verschillende liedjes viert haar 100-jarig bestaan (met speciale collectie die muziek eert)

Muziek en mode - het zijn twee domeinen die hand in hand gaan. Maar als er één merk is waarbij dat écht van toepassing is, is het wel Gucci. Het luxehuis is synoniem met cool - en dat heeft het onbetwistbaar te danken aan de popcultuur en met name rappers - maar het was niet altijd rozengeur en maneschijn. Ter ere van de honderdste verjaardag komt creative director Alessandro Michele met een ‘Gucci 100'-collectie en -campagne op de proppen die de rijke geschiedenis van het merk én de succesvolle invloed van muziek eren.

Net zoals het Franse Louis Vuitton, ontstond Gucci in 1921 als lederwinkel gespecialiseerd in koffers en bagage voor de Italiaanse elite. Sindsdien vond het huis zichzelf voortdurend opnieuw uit. Moderedacteur David Devriendt: “Het verhaal van Gucci is er een van ups en downs. De dag van vandaag is het hip and happening, maar ze hebben ook al op de rand van een faillissement gestaan. Dat neemt niet weg dat ze heel wat iconische tassen hebben en veel iconische motieven op de markt brachten. Het Gucci-patroon is enorm bekend en roept een specifiek gevoel op: iedereen wil dat hebben. Net als onder andere hun herkenbare groen-rode band, het Flora-motief dat speciaal voor Grace Kelly ontworpen werd,...”

Volledig scherm De Jackie Bag van Gucci in drie verschillende formaten, met het gekende patroon en gesp. © Gucci

Guccy

“Dankzij sterren als Jackie Kennedy is de mythe en populariteit in de jaren 60 enorm gegroeid. Heel bekend Hollywood droeg het”, vervolgt Devriendt. “Aanvankelijk verkocht Gucci ook zadels om paard mee te rijden. Het merk heeft dus altijd wel gemikt op de welgestelde klasse. Maar Gucci heeft doorheen de jaren ook echt afgezien. Van belastingontduiking tot de moord op een Gucci-telg waarover binnenkort een film verschijnt,... Er is veel negatieve publiciteit geweest, en het merk was op een gegeven moment op sterven na dood.”

“Het is Tom Ford die Gucci in 1994 als creative director terug op de kaart heeft gezet, want voorheen had het een beetje stoffig imago. Dankzij Ford werd het terug glamorous en wilde iedereen het plots opnieuw hebben, denk maar aan Kate Moss met haar heroin chic look. Toen Ford in 2004 Gucci verliet omdat hij het niet meer eens was met hun bedrijfscultuur, kwam Frida Giannini aan de macht, maar zij had niet echt een duidelijke lijn qua ontwerpen. Opnieuw was Gucci haar eigen identiteit weer een beetje kwijt, waardoor het merk een negatief imago kreeg. Er werd zelfs gezegd dat het gedragen werd door ‘foute’ mensen. Tot de komst van de huidige creative director Alessandro Michele.” Hieronder zie je Michele in het midden afgebeeld.

Niet veel (luxe)merken slagen erin om honderd jaar lang relevant te blijven, en al zeker niet om als hip of cool gezien te worden in plaats van oubollig en stijf. Los van alle schandalen die er geweest zijn, stáát Gucci er vandaag nog steeds. En dat hebben we te danken aan Michele. “Net zoals Demna Gvasalia en Virgil Abloh bij Balenciaga en Louis Vuitton, maar ook bij hun eigen merken Vêtements en Off White, speelt Michele vaak op ironische wijze met de iconen van het huis. Bijvoorbeeld door ‘Gucci ‘als ‘Guccy’ te schrijven. Ze eren het merk wel, maar tegelijkertijd nemen ze het niet te serieus en durven ze een knipoog te gebruiken, om een jonger publiek aan te spreken.” Met succes.

Gucci Flip Flops

“Ik herken de jeugdigheid van Gucci aan het feit dat het al honderd jaar lang de popcultuur in al zijn vormen doorkruist”, zegt ook creative director Alessandro Michele aan de Amerikaanse Elle. En dat klopt: vanaf de vorige eeuw nam het label een centrale positie aan in de popcultuur. “Vooral met behulp van muziek", vervolgt Michele. “Het medium dat, na mode, het meest reactief is op de huidige tijd en het nieuwe, vandaag, het nu markeert.” Rappers begonnen het merk te vermelden in hun teksten in de jaren 80, maar ook vandaag nog is Gucci alomtegenwoordig in de muziekscene.

Volgens de databank Musixmatch wordt het merk vermeld in 22.705 verschillende liedjes - behoorlijk impressionant. Denk maar aan liedjes zoals ‘Gucci Gang’ van Lil Pump, ‘Gucci Flip Flops’ van Bad Bhabie of ‘I’m Gucci’ van Migos. En er zijn zelfs artiesten die zichzelf naar het merk vernoemen (Gucci Mane en Bigbabygucci bijvoorbeeld). Je kan dus wel stellen dat muziek een belangrijke rol speelt en speelde in het langdurige succes van Gucci. Om dat te onderstrepen, koos Michele voor deze speciale collectie drie zinnetjes uit liedjesteksten waarin het label vermeld wordt om de kledij mee te bedrukken.

De tekstregels gaan als volgt: “Music is Mine Gucci Seats Reclined” uit ‘The R’ van Eric B. & Rakim (1988), “This One’s Dedicated To All You Gucci Bag Carriers Out There It’s Called You Got Good Taste” uit ‘You Got Good Taste’ door The Cramps (1983) en “And The Men Notice You With Your Gucci Bag Crew” uit ‘Fuck Me Pumps’ van Amy Winehouse (2003).

Michele: “De nieuwe campagne en collectie is geen poging om het verleden op te rakelen. Het is eerder een omgekeerd revisionisme van de geschiedenis van het huis. Want als ik Gucci zou moeten afbeelden als persoon, zou dat eruit zien als een eeuwige tiener die rondhangt op plaatsen waar muziek wordt gehoord en gespeeld.”

Op het eerste zicht oogt de collectie kleurrijk, jong en speels - precies zoals we van Michele gewend zijn. ‘Gucci 100' zal verkrijgbaar zijn in pop-ups over de hele wereld en online.

