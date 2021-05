Grijze joggings en beige sweaters maken plaats voor regenboog maximalisme. Deze influencers doen je de nieuwe manier van combineren voor

Dat kleur gelukkig maakt, is al langer bekend. Dat deze trend nu de kop opsteekt, is dus niet zo gek: we zijn uitgelaten dat we eindelijk terug gelegenheden hebben om ons voor op te kleden, en waarom dan ook niet all the way gaan? Eerder schreven we al dat de psychedelische prints uit de seventies bezig zijn aan een comeback, en die trend past perfect in dit rijtje. De naam regenboog maximalisme wijst zichzelf eigenlijk uit. Het is de bedoeling dat je je kleedt in zoveel mogelijk verschillende kleuren van de regenboog, ongeacht of ze nu samen passen of niet. En wat is er nu leuker dan alle regels overboord gooien?