Grijs haar is een hit op het filmfestival van Cannes (en is dus officieel niet langer iets om je voor te schamen!)

Van veelvuldige kappersbeurten tot dure haarproducten: ooit was er een tijd dat vrouwen bakken geld uitgaven om hun grijze haren te maskeren. Alles deden ze eraan om te voorkomen dat hun lokken hun leeftijd zouden verraden, maar dat is nu duidelijk verleden tijd. Sinds vorig jaar is grijs namelijk een echte trendkleur, van titanium en houtskool- tot staalgrijs. Dat bewezen ook deze grote sterren op de 74e editie van het Cannes filmfestival.

Grey is great! Dat bewijst de Instagrampagina Silver Vixens, waar grijze koppies worden verzameld en bewonderd. Daarnaast is de haarkleur titanium een meer dan gegeerde kleur bij kappers. Enerzijds is het waarschijnlijk een overblijfsel van de lockdown, toen naar de kapper gaan lange tijd geen optie was en veel vrouwen noodgedwongen hun natuurlijke haar moesten rocken. Anderzijds past het ook helemaal in de huidige beweging die zelfliefde predikt, het retoucheren van foto’s aanvecht en mensen aanmoedigt om hun natuurlijke zelf te zijn. Het is dan ook geweldig dat we op de rode loper verschillende sterren konden zien schitteren met kapsels in verschillende grijstintjes.

50 shades of grey

Andie MacDowell (63) zag er fantastisch uit tijdens de première van ‘Annette’. Dankzij haar Prada-jurk en glittermake-up kwamen haar volumineuze lokken nog mooier uit, al was het eerder haar kapsel dat de show stal.

Actrice Helen Mirren (75) oogde chic in deze elegante look. Haar simpele dot in lichte grijstint was een goed gekozen aanvulling, die haar kleurrijke jurk en sieraden wat ons betreft zelfs naar een hoger niveau tilt. Ook hubby en filmregisseur Taylor Hackford (76) nam er nota van dat ‘grey hair, don’t care’ een dingetje is anno 2021.

Actrice Jodie Foster (58) vormt een prachtig duo met echtgenote Alexandra Hedison (51). Bang om haar ware leeftijd te laten zien is ze niet, integendeel, de lichtgrijze haartjes vormen een mooi kader voor haar gezicht en doen haar sprekende ogen nog beter uitkomen.

Foxes en Vixens

Kortom, grijs haar is in de mode. En dat geldt zowel voor de versie die je bij de drogisterij koopt, als voor natuurlijke, zilverkleurige lokken. Een goede zaak, vindt antropoloog en storyteller Cathérine Ongenae (47): “Er wordt nog té vaak neergekeken op vrouwen met grijze haren.” Om daar paal en perk aan te stellen roept Cathérine vrouwen van alle leeftijden op om via haar Instagrampagina @silver_vixens hun fifty shades of grey zowel virtueel als in het echte leven te etaleren.

“Net zoals dat opgaat voor mensen met een maatje meer, bestaan er een heleboel vooroordelen wat vrouwen met grijze haren betreft”, zo vertelde Cathérine eerder aan NINA. “Ze zien er oud uit en zijn dus per definitie out, tellen niet meer mee. Ze laten zich gaan, verzorgen zich niet,... Onzin natuurlijk. Je haarkleur zegt niets over wie jij vanbinnen bent.”

“Bij mannen bestaan die vooroordelen niet, toch niet wat grijs worden betreft. Een man die grijs wordt, die krijgt meer aanzien, hij wordt als wijzer en aantrekkelijker beschouwd. Het ‘George Clooney’-effect. Er bestaat zelfs een naam voor zo’n man: Silver Fox. Ik hoorde de term Silver Vixens voor het eerst via mijn vriendin Mieke - zelf ook gezegend met een grijs kopje - die vrouwen met een zilveren haardos al een tijdje zo benoemt. Omdat het tijd werd dat die grijze, knappe man een vrouwelijke tegenhanger kreeg, kozen we dan ook op Instagram voor de naam Silver Vixens. We willen aantonen dat grijs worden ook bij vrouwen meer dan oké is. Meer zelfs, het is gewoon knap!”

