Grey pride: modelabels voor en door verschillende generaties zijn in opmars

De modewereld is in de ban van grey pride: merken spitsen zich niet langer toe op (piep)jong, maar ook op oud(er). Labels houden bij de creatie van hun kledingcollectie zowel jonge vrouwen als meisjes van zestig voor ogen. Ook achter de schermen wordt de kloof gedicht: verschillende generaties - vaak moeder en dochter - slaan meermaals de handen in elkaar. Een selectie uit eigen land.

Een van de bekendste voorbeelden - ook buiten onze landsgrenzen heen - is zonder twijfel het Antwerpse merk Bernadette. Drie jaar geleden startte Charlotte De Geyter samen met haar moeder Bernadette het gelijknamige modelabel. Intussen vielen verschillende prestigieuze modeboetieks in Europa en ver buiten ons continent voor de prachtige jurken en luxueuze homewear van het merk. Denk Le Bon Marché, Bergdorf Goodman, Selfridges, Harrods en Liberty.

Bernadette, die in het verleden collecties samenstelde voor Ralph Lauren, spitst zich toe op vormen die werken voor vrouwen van alle leeftijden. Of het nu gaat om kleding of interieurobjecten. Charlotte, afgestudeerd aan de Antwerpse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, leeft zich op haar beurt creatief uit aan de ontwerptafel. Alle botanische prints waar het merk zo bekend om staat, worden door Charlotte getekend.

Volledig scherm Bernadette en Charlotte. © BERNADETTE ANTWERP

Bernadette is lang niet het enige Belgische merk met een intergenerationele focus. Het moeder-dochter duo Wies en Els creëert met hun merk Award/t unieke handtassen en hoeden voor de hedendaagse vrouw én man. Gevestigde waarden als Marie Méro, het modehuis onder leiding van de Aalterse broers Steven en Ruben Van der Elst, en Scapa, waarvan Arlette Van Oost de bezielster is, kleden vrouwen van elke generatie.

Het Antwerpse label Dame Blanche, met designer Dirk Stesses, Tamara Van Doren en Harry Loubry aan het roer, legt de focus op op casual kleding voor dames die weten wat ze willen, zonder de leeftijd van die vrouwen in rekening te nemen. En mogen we niet vergeten toevoegen aan het rijtje: PrimaDonna, het lingeriemerk dat intussen een heus begrip is geworden. Voor hun campagnes kiezen ze bewust niet voor piepjonge picture perfect modellen, maar voor schitterende vrouwen van alle leeftijden die open en eerlijk zijn over hun lichaam.

Volledig scherm Nathalie Aerts van Natti bag met haar dochters. © Les Jumelles

Ook het nieuwe merk NATTI bag, te koop via de Belgische webshop Les Jumelles, sluit mooi aan bij het concept grey pride. De handtassen werden ontworpen door Nathalie Aerts, niet toevallig de moeder van Magalie Aerts - oprichtster van de webshop. Mama en dochters (Magalie is deel van een tweeling, vandaar ook de naam voor haar webshop) poseren samen op de campagnefoto’s. En zo spreken ze - je raadt het al - vrouwen van verschillende leeftijden aan.

Haute-comfort

Een andere relatief nieuwe naam in ons land is King Comf. Ontwerpsters Astrid Van Damme en Cleome Clements begonnen tijdens de eerste lockdown te brainstormen over een creatief project samen. Sinds eind vorig jaar zetten ze die ideeën om in de praktijk.

Volledig scherm Astrid Van Damme en Cleome Clements. © KingComf

Astrid en Cleome vertalen hun grey pride in wat ze ‘haute-comfort' mode noemen: homewear, kimono’s, jurken, maar ook comfortschoenen met oog voor stijl en duurzaamheid. “Astrid is 38, ik ben 33, we hebben allebei superactieve mama’s die er na hun zestigste nog steeds tip-top uit willen zien”, steekt Cleome Clements van wal. “Vanaf een bepaalde leeftijd - dat merken ook wij al - groeit de nood aan comfort. Met KingComf spelen we daarop in. We focussen op stijl en comfort waar je gelukkig van wordt. Niet de standaard slobberige joggingbroek, maar duurzame, tijdloze stuks. Het leven stopt heus niet na je vijfentwintigste.”

“Onze comfortschoenen zijn een goed voorbeeld”, vervolgt de ontwerpster. “Astrids vader en broer zijn allebei orthopedist. Ze hielpen ons bij de ontwikkeling van quirky sneakers die je voet perfect omsluiten. Het voetbed kan verwijderd worden voor steunzolen, we hebben exemplaren voor brede en smalle voeten, voor hoge en lage wreven. Je wil bij pijnklachten niet overstappen op de typische ziekenkas-schoen.” (lacht)

Volledig scherm De mama van Astrid Van Damme staat model voor KingComf. © KingComf

Om hun visie kracht bij te zetten, kiezen Astrid en Cleome er heel bewust voor om niet met modellen te werken voor hun campagnefoto’s. In de plaats daarvan poseren vrouwen uit hun - verre en naaste - omgeving voor de camera. “De ene keer is dat een vrouw van dertig, de andere keer een vijftiger”, vertelt Cleome. “Ook onze beide mama’s hebben allebei al model gestaan. Het resultaat is fantastisch, en dat merken we ook aan de reacties die we daarop krijgen: de herkenbaarheid van de beelden is voor velen een hele opluchting.”

