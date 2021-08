Goblincore, de modetrend die draait om paddenstoelen en slakken. Modejournalist: “We zijn op zoek naar onze oernatuur en dat zien we overal”

Kikkers, slakken, mossen, dierenschedels, paddenstoelen en aardwormen. Het is maar een greep uit de natuurelementen die de goblincore vereert: een modetrend die in sneltempo sociale media verovert. Moderedacteur David Devriendt legt uit wat het is en waar het vandaan komt. “Het simpele plezier van paddenstoelen plukken of in de aarde graven staat centraal.”

Je kent ‘m wel. Het kleine, gluiperige wezentje dat opduikt in Europese folklore en menig fantasy-verhaal: een goblin. Het is geen fraai zicht, en juist daar gaat het over in goblincore. Een snelgroeiende sociale mediatrend die juist de onderbelichte kanten van de natuur in de bloemetjes zet. De donkere, ruigere kant van de natuur geniet dus letterlijk van een moment in het licht.

Mosagaat

De hashtag heeft meer dan 498 miljoen views op TikTok en ook op Pinterest is het een opkomende trend. Goblincore mode doet het eveneens erg goed. Op Etsy, een online marktplaats voor handgemaakte en vintage producten, was er de laatste maand een toename in goblincore-gerelateerde zoekopdrachten van 652% en verkopers getuigen dat sierraden zoals oorbellen van mosagaat (moss quartz in het Engels) en elfenoor manchetten de deur uitvliegen.

Volgens goblincore TikTokker @froggiecrocs, die meer dan 90.000 volgers heeft, romantiseert de trend de “lelijke, minder geapprecieerde kanten van de natuurlijke wereld”. Naast de natuur zijn ook David Bowie in de film 'Labyrinth’ en de ‘Twilight’-saga bronnen van inspiratie.

(Lees verder onder de video).

Corisation

“We hebben de afgelopen twee jaar al veel ‘cores’ zien opduiken", zegt modejournalist David Devriendt. “Denk maar aan de normcore: oversized kleding, vissershoedjes, Birkenstocks, sneakers. De fairycore: veel pastelkleuren en natuurelementen, of het razend populaire cottagecore, dat draait om het geïdealiseerd plattelandsleven. Intussen bestaan er al zo’n 700 cores. Corisation van het modelandschap, zo noem ik het.” Al zal je niet iedereen termen als cottagecore of goblincore in de mond horen nemen. “We zien de interesse in verschillende cores vooral opduiken bij de millennials en generation Z", duidt David.

“Goblincore gaat over terugkeren naar de natuur, maar in dit geval naar de duistere kant ervan. Het is ruig, vuil, boskleuren en aardetinten overheersen. De outfits zijn een beetje boswachterachtig en gescheurd, kleren die je in tweedehandswinkels vindt. Ze doen denken aan het diepe woud en hekserij, maar evengoed aan kabouters of bosnimfen. Een belangrijk onderdeel van goblincore is het verzamelen van natuurelementen, als manier om de kleine dingen des levens te appreciëren. Het simpele plezier van paddenstoelen plukken of in de aarde graven staat centraal.”

Quote Het wordt vooral omarmd door mensen of gemeen­schap­pen die zich nergens thuis voelen. David Devriendt

(N)ergens thuis

Een trend die is voortgekomen uit een groeiend eco-bewustzijn en de wereldwijde, herontdekking van de natuur door de coronacrisis. Devriendt: “We zijn op zoek naar onze oerkracht, onze natuur, en dat zien we overal. Mensen grijpen naar een paleodieet, wildplukken beleeft een revival. We nemen afstand van de diep geïndustrialiseerde samenleving.”

Daarnaast is je kleden volgens een core een manier om ergens bij te horen. “We zagen het al bij cosplay en nu ook bij de cores: het wordt vooral omarmd door mensen of gemeenschappen die zich nergens thuis voelen. Vaak zijn het ook mensen die niet willen gedefinieerd willen worden door een gender of door een hokje, vandaar dat de goblincore ook erg populair is onder de LGBTQ+-gemeenschap."

Zelfs de grote modehuizen springen mee op de kar. Deze herfst zullen we overal op de runway paddenstoelen zien opduiken. “Dior doet het, Carhartt, Jonathan Anderson, Iris Van Herpen,... Allemaal verwerkten ze op de een of de andere manier de goblincore in hun ontwerpen voor aankomende herfst. Groen wordt ook dé kleur van het najaar. Ironisch genoeg verzet de goblincore zich juist tegen de massaconsumptie en het kapitalisme van de modewereld. Dat de grote merken ermee aan de haal gaan, wil nog maar eens zeggen hoe hard die goblincore, en core in het algemeen, leeft.”

Volledig scherm Een item uit de fall/wintercollectie 2021 van Carhartt © Carhartt

Volledig scherm Een item uit de fall/wintercollectie 2021 van Howlin. © Howlin'

Volledig scherm Een item uit de fall/wintercollectie 2021 van Howlin. © Howlin"

Volledig scherm Een item uit de fall/wintercollectie 2021 van Jonathan Anderson. © JW Anderson

Volledig scherm Een item uit de fall/wintercollectie 2021 van Iris Van Herpen. © Iris Van Herpen

