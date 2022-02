Glenn Martens, creatief directeur bij Diesel, is nieuwe chouchou van de Belgische mode: En zeggen dat hij niet eens kon naaien toen hij aan modeacademie begon

Heb jij ook last van een doffe en droge winterhuid? Beautyre­dac­tri­ce Sophie tipt de beste remedies

Vind jij ook dat je huid momenteel doffer is? En telt dat voorhoofd nu plots een groefje meer? Veel heeft te maken met de winter: we zitten minder goed in ons vel en dat zie je. “Er is minder uv-straling, je ziet er bleker uit waardoor donkere kringen, oneffenheden, schaduwen of plekjes harder opvallen.” Maar hey, er is (in tegenstelling tot het weer zelf) ook iets aan te doen.

