Glanzende krullen maken met conditioner? Deze populaire haartechniek toont je hoe

Volle, glanzende krullen blijven altijd in de mode. Een coupe à la Véronique De Kock was deze zomer zelfs het meest gevraagde kapsel bij de kapper. Maar stylingtools zijn niet bepaald goed voor je haar. Kan je toch op een gezonde manier mooie golven creëren? Het antwoord: ja, dankzij ‘squish to condish’ , ofwel de nieuwste krultechniek in beautyland waarbij je enkel conditioner nodig hebt.

Krultangen, haarrollers en warmteborstels: er bestaan honderden technieken om je haar te krullen. Maar of die goed zijn voor het haar? Dat is een andere vraag, want we weten allemaal dat te veel hitte slecht is voor onze lokken.

Gelukkig bestaan er ook methodes zonder stylingtools, en de nieuwste ‘squish to condish’-techniek past perfect binnen dat rijtje. Je hebt niks nodig, behalve een handvol conditioner. Op het internet zweren beautylovers erbij en weigeren sommigen zelfs terug te grijpen naar hun krultangen. Op TikTok alleen al behaalt de hashtag #squishtocondish meer dan 2,6 miljoen views. Maar wat is er nu zo speciaal aan en hoe doe je het? Wij leggen het stap voor stap uit.

Bye bye pluishaar

Wie niet genetisch gezegend is met een natuurlijke krullenbos weet dat het lastig kan zijn om langhoudende krullen in het haar te zetten. Vaak ligt je coupe de dag nadien alweer plat op je hoofd, of heb je plots last van pluishaar. No more, want ‘squish to condish’ zorgt ervoor dat je krullen gehydrateerd zijn en extra lang in je haar blijven.

De veelbesproken techniek werd oorspronkelijk toegepast door haarstylist en krulexpert Melissa Stites en is nu een van de meest populaire methoden voor gezonde krullen. Logisch, want het is geschikt voor de meeste krultypes (inclusief fijn, dun haar). En ook mensen met steil haar kunnen de techniek toepassen. ‘Squish to condish’ zou de krullen weer in vorm brengen en vermindert kroezen.

Zo doe je het

1. Was je haar met shampoo en spoel grondig uit.

2. Buig je hoofd voorover en wrijf een handvol (of zoveel als nodig) conditioner in je natte haar. Je kiest het best eentje voor krullend haar en op basis van natuurlijke ingrediënten. Tip: pas wanneer je haar glad aanvoelt, heb je voldoende van het product gebruikt.

3. Gebruik je vingers om je haar voorzichtig te ontwarren. Als je haar na deze stap opnieuw droog aanvoelt, mag je nog wat meer conditioner gebruiken.

4. Maak het haar weer nat, maar zorg ervoor dat de conditioner nog in je haar zit.

5. Knijp het haar samen in een opwaartse beweging. Doe dit meerdere keren achter elkaar.

6. Herhaal stap vier en vijf tot de conditioner volledig uit het haar is gespoeld.

7. Droog je haar aan de lucht.

De onderstaande video illustreert de stappen van de ‘squish to condish’-methode.

