GETEST. Keuzestress voor de kleerkast? Nieuwe app geeft verrassende combinaties met de kleren die je hebt

Kapot kleding­stuk? ‘Visible mending’ is de nieuwe modetrend voor wie niet houdt van weggooien

20 april Anno 2021 is het not done om oude kleren weg te gooien. Ze een tweede, derde of vierde leven geven: cool. En scheurtjes, gaatjes of andere slijtage? Die herstel je met naald en draad en dat mag nu zelfs extra zichtbaar zijn. ‘Visible mending’ is helemaal hip: laat je inspireren door deze creatieve voorbeelden.