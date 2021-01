Gerdi Esch (78), moeder van de Belgische mode, over haar leven en carrière: “Ik zie de Antwerpse Zes nog af en toe. Die ontmoetingen zijn hartelijk, maar de afstand is groter”

4 gemakkelij­ke tips om saaie outfits instant naar een hoger niveau te tillen

5 januari Nu de feestdagen voorbij zijn en onze wintertenues er allesbehalve uitnodigend uitzien, kan het verleidelijk zijn om ons te laten gaan tijdens de solden. Een winkelmandje is snel gevuld, maar het kost je een hele duit en het is niet goed voor het milieu. Daarnaast heb je vaak veel meer in je kast dan je denkt. Deze tips bewijzen dat je met kleine details je garderobe volledig nieuw leven in kan blazen. En omdat we je retail therapy niet willen ontnemen, tonen we ook waar je deze accessoires mét korting kan scoren.