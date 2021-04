Genderfluïde foto van modehuis Maison Valentino lokt hetze uit

Maison Valentino is de talk of the town in het modewereldje. Het bekende Italiaanse modehuis bracht een campagnefoto naar buiten, waarop fotograaf Michael Bailey Gates naakt poseert. En dat lokt heel wat uiteenlopende reacties uit. Sommige klanten voelen zich blijkbaar oncomfortabel.

De afgelopen dagen plaatste Maison Valentino verschillende foto’s op Instagram, ter ere van de lancering van een collectie accessoires. Eén van die foto’s is een zelfportret van Michael Bailey Gates. Hij is de fotograaf die de volledige campagne gekiekt heeft. Op het beeld is te zien hoe Gates in zijn adamskostuum over een soort beschutting kruipt, terwijl er aan zijn voet een bruine lederen handtas bengelt.

Op Instagram verzamelde de post al meer dan 222.000 hartjes. Ter vergelijking: dat is een tienvoud van het gemiddeld aantal likes dat Maison Valentino per foto haalt. Om maar te zeggen dat de campagnefoto duidelijk heel populair is. Tegelijk krijgt het portret van Gates ook veel kritiek. Sommigen noemen het lelijk, vinden dat het ‘onrespectvol is naar vrouwen’ of gebruiken kotsende emoji’s. De reden: ze nemen aanstoot aan het ‘gender bending’ van Gates.

Geen idee wat gender bending betekent? Dat staat voor het fenomeen waarbij de verwachte, stereotiepe genderrollen op de schop genomen worden. Met andere woorden: dat de grens tussen man en vrouw vervaagd wordt.

Gelijkheid en inclusiviteit

De negatieve reacties zijn intussen ook creatief directeur Pierpaolo Piccioli ter ore gekomen. Hij maakt meteen duidelijk dat hij geen ruimte laat voor haat, wel voor gelijkheid, inclusiviteit en vrijheid. “Het is mijn taak om mijn visie op schoonheid over te brengen”, schrijft hij op Instagram. “We zijn getuige van een grote, enorme verschuiving in onze samenleving. En die evolutie is alleen mogelijk als gelijkheid mogelijk is, als inclusiviteit mogelijk is, als mensenrechten worden verdedigd en vrijheid van meningsuiting wordt beschermd en gekoesterd.”

“Haat is geen uitdrukking, haat is een reactie op angst en angst kan gemakkelijk in geweld veranderen ... We moeten elke vorm van geweld, haat, discriminatie en racisme bestrijden. Ik ben trots dat ik mijn stem en mijn carrière hiervoor kan gebruiken. Deze foto is een zelfportret van een jonge, mooie man en het kwaad zit in de ogen van de toeschouwer, niet in zijn naakte lichaam.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: