Gehaakte mode is dé zomertrend (en voor minder dan 40 euro kan je Gigi Hadid zelfs na-apen)

Alles komt terug, ook het handwerk uit de jaren stillekes. Deze zomer zien we vooral veel crochet op straat. Topmodel Gigi Hadid is een van de trendsetters die bewijst dat hip zijn niet veel geld hoeft te kosten. Voor een paar euro’s kan jij zelfs exact dezelfde top kopen als zij. Mag het wat meer zijn? Ook bikini’s, jurken en hoeden vind je in gehaakte vorm. Goed voor een vleugje nostalgie en zacht comfort.

Lange tijd kreeg haakwerk de stempel ‘passé’. Het deed vooral denken aan ouderwetse tafelkleedjes in rusthuizen of de muffe kleerkast van je oma. Maar het cliché klopt: trends komen en gaan in de modewereld, en de laatste tijd is het nostalgie troef. Microshorts, badstof en psychedelische prints zijn terug van weggeweest, en dat geldt ook voor handwerk.

Vooral het ‘oubollige’ crochet is weer helemaal hip. Zo kon je al heel wat gehaakte kledingstukken zien op de catwalk, bij modeshows van Fendi, Chanel, Dior, Celine en Jil Sander onder andere. Ook de stiefdochter van Kamala Harris - Ella Emhoff - heeft haar steentje bijgedragen. Zij sprong in het oog tijdens de inauguratieceremonie van de Amerikaanse president Joe Biden en werd achteraf uitgeroepen tot nieuwe it-girl. Ella benadert mode met plezier en een knipoog, en staat erom bekend zelf haar kleding te haken en te breien. Ze heeft zelfs al een eigen knitwear-collectie op de markt gebracht.

(Lees verder onder de foto.)

Tegenwoordig zie je de winkels van grote budgetvriendelijke ketens ook volhangen met crochet. Plus, influencers en bekende modegezichten hebben de trend eveneens omarmd. Rihanna ging overstag voor de opoe-stijl, maar geeft er compleet haar eigen draai aan en pakt het supersexy aan met een mini-jurk. Model Bella Hadid toont hoe schattig een gehaakt vissershoedje kan zijn, en ook haar oudere zus Gigi werd recent op straat gespot in New York met een outfit die we zo willen kopiëren. Het goede nieuws: dat gaat ook. Ze draagt namelijk een geel, gehaakt shirt met roze bloemen van Mango. Voor 39,99 euro kan jij de polo van het topmodel ook op de kop tikken.

(Lees verder onder de foto’s.)

Heropleving van de jaren 70

Waarom crochet nu zo populair is? Daar heeft stylist Sarah Roelstraete de volgende verklaring voor: “De kledingstijl uit de jaren 70 doet het al enkele seizoenen goed. De heropleving van crochet, breien en haken, maar bijvoorbeeld ook macramé of batik, past perfect binnen die sfeer”, legt ze uit.

Een bijkomende factor is dat ons leven gedomineerd wordt door technologie, en we ons daar tegen willen afzetten. “We hebben het gevoel dat we leven in een druk-druk-druk-maatschappij en dat we ons constant moeten haasten. Net daarom grijpen we steeds vaker terug naar oude ambachten. Alles wat tijd vraagt, wordt populairder. Dat geldt voor slow food, maar evengoed voor handwerk. Dat is als het ware yoga voor je geest. Je moet gefocust werken, bent in de weer met je handen en ondertussen kan je onmogelijk scrollen door je Instagramfeed. Het is het ideale anti-stressmiddel. Zelfs als je zelf niet kunt breien of haken, word je beïnvloed door het romantische idee rond alles wat artisanaal oogt. Het gevolg: ook in de winkelrekken zal je sneller grijpen naar een schattige top van crochet.”

Helemaal fan? Hier koop je de leukste stuks.

Wie nog nood heeft aan inspiratie, kan een kijkje nemen op Instagram. De foto-app staat bomvol modieuze voorbeelden. Wie het subtiel wilt aanpakken, kan opteren voor een gehaakt hoedje of handtas. De combinatie van een crochet shirt - eventueel een croptop - en jeans oogt lekker nonchalant. Nog een optie: een gehaakte top in één kleur met een beige wijde broek, een iets formelere outfit die ook geschikt is om naar kantoor te dragen. Een ietwat doorschijnende jurk of deux-pièce is dan weer perfect voor een uitstap naar het strand of een terrasje.

