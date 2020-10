Gefermenteerde beauty: wondermiddel of gebakken lucht? Dermatoloog Ingrid van Riet legt uit

#greyhaird­ont­ca­re: deze vrouwen tonen dat grijze lokken niet langer out zijn

30 september Blondes have more fun? Niets van. Het is pas hip om je grijzen haren te laten staan. Actrice Salma Hayek doet het, samen met een heleboel andere vrouwen. “Er bestaan veel vooroordelen wat vrouwen met grijze haren betreft: ze zien er oud uit en zijn dus per definitie out. Ze tellen niet meer mee, laten zich gaan, verzorgen zich niet. Bij mannen bestaan die vooroordelen niet.”