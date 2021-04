‘Game of Thrones’-actrice Maisie Williams en H&M werken samen aan duurzamere mode, maar oogsten kritiek

Tweede­hands­kle­ding is big business, zelfs grote modemerken komen met hun eigen formule: “Zij willen ook van fast fashion af”

29 oktober Het Europese bedrijf Vinted nam zonet het Nederlandse tweedehandsplatform United Wardrobe over voor een paar miljoenen euro’s. Het is duidelijk: tweedehandskleding is big business nu. Denk niet langer aan muffe winkels of stoffige omastukken. Ook de grootste merken springen mee op de kar. “Dit is echt wel de toekomst van mode”, zegt Gino Van Ossel, retailexpert aan de Vlerick Business School, op Radio 1.