Ga voor duurzaam comfort met de exclusieve collectie van Rejina Pyo en And Other Stories

Het is de samenwerking waarvan we niet wisten dat we 'm nodig hadden. De in Zuid-Korea geboren Rejina Pyo is de lieveling van de Londense modescene, de Scandinavische keten & Other Stories heeft geen introductie meer nodig. De collectie is duurzaam, dromerig en degelijk. Oh, en ontzettend vrouwelijk.

Pyo lanceerde haar label in 2014, nadat ze afstudeerde als modeontwerpster aan Central Saint Martins in Londen. Een eerste modeshow kwam er in 2018, en die was direct veelbesproken. Rejina werd geprezen door haar oog voor diversiteit: op de catwalk liet ze modellen schitteren van alle leeftijden, maten en etniciteiten. Haar kledingstukken zijn draagbaar maar tegelijkertijd kleurrijk en buitengewoon. Ze houdt niet van snelle trends, maar kiest ervoor om stukken te creëeren die veelzijdig zijn en lang meegaan. Een filosofie en stijl die naadloos aansluiten bij die van & Other Stories.

De capsulecollectie in samenwerking met het Zweedse merk werd ontworpen met drukbezette vrouwen in het achterhoofd. “Ik voel me geïnspireerd door vrouwen die hun passie volgen en er hun levenswerk van maken", vertelt Pyo in een persbericht. Als modellen voor de exclusieve kledingstukken koos ze dan ook drie ‘echte’ vrouwen. De Zweedse Lotta Klemming, een wilde oesterduiker, de Britse Poppy Okotcha, en ecologische plantenkweekster en Brittany Asch, een bloemist uit Los Angeles.

“Donkergrijs, zwart, wit, zanderig kaki, mandarijn en saffraangeel vormen het kleurenpalet,” vertelt een woordvoerder van & Other Stories. De stukken in de collectie combineren moeiteloos comfort en elegantie, met mooie accenten zoals pofmouwen en ruches op de juiste plaats. De prijzen variëren tussen 25 en 199 euro. De collectie is beschikbaar in gelimiteerde oplage, dus wees er snel bij.

De collectie van & Other Stories met Rejina Pyo is beschikbaar in geselecteerde winkels en online vanaf donderdag 15 april via de & Other Stories website.