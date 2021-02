Ga je voor sexy of comfort? De typische Bridget Jones-onderbroek is in opmars

Vergeet minuscule kanten slipjes of sexy strings. Grote, goedzittende bomma-onderbroeken zijn bezig aan een opmars. Denk Bridget Jones, maar dan in een nieuw jasje. “Daar zit corona voor iets tussen”, gokt lingerie-ontwerpster Ophelia Debisschop. “Mode moet eerst en vooral comfortabel zijn. Ook onze lingerie.”

Bijna twintig jaar geleden maakten we voor het eerst kennis met Bridget Jones en haar legendarische grote onderbroek. Nu maakt die bomma-slip een comeback. Dat schrijft de gerenommeerde krant The Guardian. Volgens modezoekmachine Lyst (ofwel Google voor kledij en accessoires) werd er sinds december 46 procent meer gezocht naar comfortabele onderbroeken met een hoge waist. Het lingeriemerk Agent Provocateur zag dan weer een toename in de verkoopcijfers: er gingen het afgelopen half jaar 36 procent meer slips met een hoge taille over de toonbank.

Ook bij Ophelia Lingerie, het merk van de Antwerpse Ophelia Debisschop, doen zulke slips het goed. “Mode moet eerst en vooral comfortabel zijn. Ook onze lingerie. Dat is een duidelijke trend”, vertelt ze on. “De laatste maanden merk ik dat meer mensen bewuster op zoek gaan naar goed zittend ondergoed. Beugelloze beha’s, slips in zachte materialen, ... Daar zit corona voor iets tussen. Door het vele thuiswerken moet een outfit vooral comfortabel zijn. Bovendien is kledij persoonlijker geworden. Je ziet nog maar amper collega’s, vrienden en familieleden, waardoor mensen op zoek gaan naar kleding dat ze écht graag zien. En waar ze zichzelf graag in zien.”

Dus het zijn niet per se de huidskleurige broekjes met een bomma-effect die het goed doen. Ze zijn eerder in een nieuw, modern jasje gestoken. “Schoonheid en esthetiek blijven belangrijk. Dat heb ik gemerkt bij valentijn. Er was nog nooit zo veel vraag naar lingerie als dit jaar. Dat bewijst dat mensen toch op zoek zijn naar een vleugje sexiness, iets sensueel, iets wat de sleur doorbreekt en zorgt voor variatie met elke andere dag van de week. Kortom, een broekje dat comfortabel zit én er goed uitziet, is de perfecte combinatie.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: