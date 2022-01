Ga je solden shoppen? Kijk niet naar het prijskaartje, maar bereken de ‘cost per wear’

De winterse solden zijn gestart. Speur jij de (web)shops af naar koopjes en wil je ook duurzaam shoppen? Dan houd je best dit trucje in het achterhoofd. De échte prijs van een kledingstuk wordt namelijk niet bepaald door het getal aan de kassa, maar door de ‘cost per wear’. Als je daar rekening mee houdt, creëer je een garderobe vol kleding die je écht graag draagt.

Redactrice Sophie: In mijn kleerkast schittert al twee jaar een paar hakken van Zara. Letterlijk: de torenhoge stiletto’s zijn volledig bezaaid met glitters. Ik heb ze slechts één keer gedragen – want het tweetal is niet bepaald ingetogen, laat staan comfortabel – maar ­gelukkig hadden ze een schappelijk prijskaartje van 40 euro. In diezelfde kast: een paar lakleren loafers van Prada. Prijskaartje? 690 euro. Slik. En toch waren die laatste niét de duurste aankoop van de twee.

From Zara to Prada

Enfin, toch niet volgens het ‘cost per wear’-principe (CPW voor de vrienden). Het idee erachter? Deel de prijs van een item door het aantal keer dat je het ook echt draagt. Dát is de werkelijke kost. Stel, je koopt een jeans van 100 euro en draagt de broek uiteindelijk 100 keer. Dan komt de CPW op 1 euro. De hakken van Zara deed ik één keer aan voor een trouwfeest om er vervolgens nooit meer naar om te kijken (want au!). De ­Prada’s lopen als slofjes, waardoor ik ze wekelijks eens uit de kast haal, en dat al drie jaar lang. Omgerekend komt dat op een CPW van 4,50 euro, terwijl de hakken van Zara blijven steken op ... je raadt het al: 40.

Quote De werkelijke waarde van een kleding­stuk is recht evenredig met hoe vaak je het gebruikt, waardoor het net een heel duurzame manier van shoppen is.

Gewoon een slecht excuus om dure aankopen te verantwoorden? Helemaal niet. De werkelijke waarde van een kledingstuk (of gelijk welk ander product) is recht evenredig met hoe vaak je het gebruikt, waardoor het net een heel duurzame manier van shoppen is. Een dure feestjurk die voornamelijk de binnenkant van je garderobe ziet? Zonde van het geld. Een even dure jurk die je ’s zomers op zichzelf kan dragen, ’s winters gecombineerd met een truitje en daardoor alle seizoenen aantrekt? Prima investering. Kortom: wil je een goede CPW-waarde, dan moet je bewust shoppen. Hoe je dat doet? Simpel!

CPW-stappenplan

1. Voor je je pincode intoetst, ga je in gedachten even door je huidige kleerkast. Hoe past je nieuwe aankoop binnen je garderobe? Past het binnen je kleurenpalet? Zie je al enkele combinaties voor je?

2. Maak een ruwe inschatting van de CPW.

• Is het trendgebonden of zie je het jezelf jarenlang dragen?

• Is het multi-inzetbaar of alleen voor een speciale gelegenheid?

• Is het seizoensgebonden?

3. Zijn er onzichtbare kosten?

Moet het nog naar de kleermaker om ingenomen te worden? Moet het naar de stomerij? Hou ook rekening met reparatiekosten: schoenen moeten bijvoorbeeld weleens naar de schoenmaker.

4. Reken uit. Heeft het een lage CPW-waarde? Ga er dan voor. Kom je op een hoog bedrag uit? Skippen.

