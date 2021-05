Frituur couture: snackmerk Mora en ZEB brengen samen een kledingcollectie uit

Pure nostalgie: deze kitscheri­ge plastic ringen zijn weer hip

13 maart Het accessoire van de lente is geen designertas of prijzig juweel, maar een kleinood dat elk klein meisje ooit in de kast had liggen. Jawel: modebewuste vrouwen kiezen massaal voor kitscherige en kleurrijke statementringen. Je vindt ze afgewerkt in het goud of plastic, soms zelfs klei of acryl, maar het belangrijkste is: hoe groter en hoe meer ze opvallen, hoe beter.