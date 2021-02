Frauke toont hoe je met een klein budget toch grote verandering kunt maken in je interieur: “Zelfs bij Action of Zeeman vind je leuke spullen”

“Ik ben op alle vlakken wispelturig en dus ook in mijn huis”, vertelt Frauke (25). In de drie jaar dat ze hier woont, veranderde elke ruimte al minstens één keer van look. Met een pot verf, trendy decoratie en de juiste accessoires, maar ook met een beperkt budget. “Soms verplaats ik één meubel en voor ik het weet, ben ik met een hele make-over bezig. Achteraf heb ik een volledig nieuwe kamer. Zonder geld uit te geven!”

“Van mijn kot in Gent verhuisde ik samen met mijn toenmalige vriend naar deze gerenoveerde woning in het centrum van een rustig dorpje. We moesten onze smaken mixen en ik was in die periode ook nog wat zoekende naar een eigen stijl”, zegt Frauke. “Nadat we uit elkaar gingen, wilde ik het interieur meer laten aansluiten bij wie ik ben en sindsdien begon ik elke ruimte opnieuw in te richten. Daar ben ik nu mee klaar, al betekent dat helemaal niet dat alles hetzelfde blijft.”

“Mijn interieur is constant in beweging. Weet je wat het is: soms verplaats ik één meubel en voor ik het weet, ben ik met een hele make-over bezig. Dat was onlangs het geval in de woonkamer die al heel wat transformaties onderging. Ik worstelde steeds met de verloren ruimte in het midden van de kamer en vond m’n zetel ook niet echt goed staan aan de zijkant. Op een keertje begon ik ermee te schuiven en plots vielen alle puzzelstukjes in elkaar. De kamer zag er wat voller uit, maar vooral gezelliger omdat ik een apart zit- en eetgedeelte had. Door ook nog allerlei spulletjes te verplaatsen, leek het achteraf alsof ik een compleet nieuwe woonkamer had. Volledig budgetproof.”

Omdat Frauke hier alleen woont en dus alle rekeningen zelf betaalt, moet ze wat op haar centen letten. “Ik kan niet om het even wat doen, maar dat vind ik net boeiend. De bartafel van Riverdale is een van mijn duurste decostukken en kostte net geen 200 euro. Door de mooie boog, het glas en het messing was de verleiding te groot en ging ik overstag. Maar doorgaans geef ik veel minder uit. Je hebt echt niet veel geld nodig om iets leuks van je huis te maken. In winkels als Zeeman en Action verkopen ze fraaie bloempotjes, kandelaars, doosjes, kaartjes … Het is een kwestie van net die eruit te pikken die bij jouw stijl passen en ze op de juiste manier te combineren met de rest.”

Volledig scherm Het bar-tafeltje van Riverdale was een van de duurste aankopen en kostte 199 euro. © Sandra Mermans

Volledig scherm Als onderdeel van een meubel (Ikea) met veel deco en plantjes valt een televisie minder op. © Sandra Mermans

Leeshoekje boven radiator

Planten, rotan en aardetinten vormen zo een beetje de rode draad in huis. Met die drie basiselementen

creëert Frauke overal sfeervolle hoekjes. “Mijn lievelingsplekje is de diepe venstertablet waar ik met kussentjes een cosy corner maakte om te lezen. Het is er heerlijk zitten met m’n benen op de warme radiator. Op het bankje ernaast heb ik m’n favoriete boeken bij de hand en word ik omringd door groen. Als ik opga in een verhaal vliegen de uren voorbij.”

“Ik heb er een mooi overzicht op de woonkamer en vind het fijn om zo nu en dan alles te overschouwen. Dan besef ik dat ik een hele weg heb afgelegd. Ik ben best blij met hoe ik de inrichting aanpakte, maar ik mis de drukte en het bruisende van de stad. Ik voel het kriebelen om daar helemaal vanaf nul te beginnen.”

Volledig scherm Frauke verslindt boeken. Vaak zit ze zelfs op de diepe vensterbank boven de radiator. © Sandra Mermans

De luxe van een hotelkamer

“Na een vakantie of weekendje weg wil ik altijd mijn hotelkamer mee naar huis nemen. Ik probeerde het luxueuze en knusse gevoel dat ik op die momenten ervaar over te brengen naar mijn slaapkamer. Een nieuw likje verf met een matte finish – donkerdonkerblauw in plaats van eucalyptus – had het meeste effect. Met hangertjes, kussens en een spiegel kleedde ik de ruimte verder aan. Ook mijn bed van steigerhout past er perfect in.”

Volledig scherm © Sandra Mermans

Thuiskantoor

Tijdens de lockdown richtte Frauke op de dakverdieping een thuiskantoor in. “Ik had het gevoel dat ik dag en nacht met mijn job bezig was, maar sinds ik hier zit, kan ik het veel meer loslaten. Als ik thuiswerk, kom ik alleen naar beneden om een koffietje te zetten en om te eten. En ’s avonds blijft m’n laptop boven staan.”

Volledig scherm © Sandra Mermans

Keuken kreeg upgrade

“Vroeger probeerde ik m’n keuken een beetje te verstoppen, maar vandaag is het een verlengstuk van m’n interieur. Ik verving metalen spots door een rotan hanglamp, op de spatwand achter het fornuis kleefde ik een sticker met een motief van Portugese cementtegeltjes en de witte muur achter het rek met allemaal glazen potten op schilderde ik in een ander kleurtje. Het verschil met toen ik hier voor het eerst binnenstapte, is enorm.”

Frauke gebruikt ook keukengerief als deco. “Ik kan onmogelijk een winkel als Dille & Kamille binnenstappen zonder m’n mandje vol te laden met keukenspulletjes en keramieken servies in aardetinten. En ik ben ook gek op de seventiescollectie van HK Living.”

Volledig scherm © Sandra Mermans

Posters

“Ik wissel decoratie graag af met posters en schilderijen. Ik hang die niet altijd op, maar schik ze soms tegen de muur of op wandplankjes. Het is een goede manier om te vermijden dat een ruimte te strak of symmetrisch wordt. Dat wil ik niet, want anders ga ik elke dag checken of alles nog netjes hangt.”

Volledig scherm Posters (van Desenio) en spiegels hoeven niet altijd opgehangen te worden. Ook de kat is fan. © Sandra Mermans

Volledig scherm © Sandra Mermans

Wie is ze?

• Frauke De Laender is 25 jaar

• ze werkt als social media strateeg bij WAX Interactive.

• ze woont samen met haar poezen Rosie en Fleur in een gerenoveerde rijwoning in een deelgemeente van Zottegem.

• Frauke blogt ook al meer dan tien jaar. “The Life Factory gaat over geïnspireerd leven. Met creatieve DIY-projecten, boeiende artikelen en een flinke dosis happiness probeer ik mijn volgers hun dag en thuis op te fleuren.”

Volledig scherm © Sandra Mermans

Volledig scherm Het gerenoveerde interieur schuilt achter een authentieke gevel in het dorpscentrum. © rr