Fotografe Morgane strijdt voor meer diversiteit in de modewereld en richt een agentschap op met inclusieve modellen

Stukje bij beetje wordt de modewereld diverser. Maar die vooruitgang mag sneller. En ook in ons land moet het nog anders, beter en vooral inclusiever. De Belgische lifestyle- en modefotograaf Morgane Gielen richt daarom een nieuw talentenbureau op: No Babes Agency. Ze werkt alleen maar samen met mensen met een taboedoorbrekend verhaal of look. “We moeten streven naar een wereld waarin iedereen zich gerepresenteerd voelt.”

Al zo lang als we weten wordt de fashion scene gedomineerd door jonge, witte, slanke modellen. Niet bepaald een correcte representatie voor alle mensen wereldwijd. Hallo, diversiteit? In ons land is het fotografe Morgane Gielen die de deuren van de modewereld wil open beuken. “Op straat zie je allerlei verschillende types en mensen rondlopen. Maar zet de tv aan of blader door een magazine, en da’s niet langer het geval. Zo absurd.”

Volledig scherm Links: model - Nomi Wynen, make-up - Tine Josephy, styling - Yperlab. Rechts: model - Louise Luyckx, MUA - Myrthe Bombeke, styling - Jessie Van Osselt. © Morgane Gielen

Het is belangrijk dat er verandering komt, meent Morgane. “Het fake schoonheidsideaal heeft een immense impact. Op iederéén: op modellen, op collega’s, op vrienden en kennissen uit mijn omgeving maar ook op mezelf. Ik heb een enorm minderwaardigheidscomplex. En ik ken zo veel mensen die denken dat ze niet genoeg zijn of zelfs een eetstoornis ontwikkelen. We moeten dus bewustzijn dat er een brainwashing plaatsvindt en streven naar een wereld waar iedereen zich wél gerepresenteerd voelt.”

Geen klassieke babes, maar speciallekes

Exact om die reden stampte ze No Babes Agency uit de grond. Haar eigen modellen- en talentenbureau, waarbij het niet uitmaakt welke lengte of maat je hebt. “Als fotografe was ik altijd geïnteresseerd in de speciallekes. Ik zet liever iemand met een speciaal gezicht voor mijn lens dan een klassieke babe. Maar het gaat ook verder dan dat. Ik ben ook steeds geïntegreerd door hun verhalen en wie de persoon is, en wil modellen niet als product behandelen.”

“Voor No Babes Agency cast ik modellen die net te dik, te dun, te groot of te klein waren voor andere bureaus, en mensen met een taboedoorbrekend verhaal en/of look. Mensen met een angststoornis, bijvoorbeeld, of met een mentale of fysieke beperking. Iemand die littekens heeft of volstaat met tatoeages, queer of trans personen, ...” Op haar website zal ze haar modellen niet benoemen of in hokjes plaatsen. Een heel bewuste keuze. “De maatschappij maakt graag onderscheid tussen categorieën. Maar in mijn ogen maakt het niet uit of iemand plussize is of queer. We zijn allemaal gewoon maar mensen.” Naast modellen representeert ze ook make-upartiesten en stylisten.

In België is No Babes Agency een van de eerste modellenbureaus dat staat voor inclusiviteit. “Althans toch volgens mijn research”, lacht Morgane. “Het toont dat er in ons land nood is aan een initiatief als het mijne. Momenteel lopen we achter op onze buurlanden, waar gelijkaardige agentschappen wél bestaan. Van mijn concullega’s in Nederland hoorde ik bijvoorbeeld dat ze al Belgische klanten over de vloer kregen. Hopelijk komen die in de toekomst bij mij aankloppen.”

Volledig scherm Links: model - Maïté Egeolu, make-up - Sam Hawkes - styling: Jessie Van Osselt. Rechts: model- Mie Waragai, make-up - Michelle Braspenninckx, styling - Fiona Rombaut. © Morgane Gielen

#nofilter

Het is niet de eerste keer dat Morgane zich inzet voor een meer diverse en inclusieve representatie in de media en modewereld. Eerder lanceerde ze al het project ‘No Babes’. Ook hiervoor fotografeert ze mensen met verschillende looks, achtergronden en verhalen. Zo geeft ze een stem aan mensen die vaak niet gehoord of gezien worden. Ze maakte ook een eigen fotoboek en ze is te zien op ‘Iedereen Beroemd’ met de rubriek #nofilter.

Meer info over No Babes Agency vind je op de website of Instagrampagina.

