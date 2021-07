Formule 1-superster Lewis Hamilton draagt Belgische sneakers van Les Hommes: “Al een nieuwe lading besteld”

Belgische mode is wereldmode. Dat denkt de Britse Formule 1-coureur Lewis Hamilton ook. De wereldster koos voor zijn verschijning op de coutureweek in Parijs voor sneakers van Les Hommes, het merk van Tongenaar Bart Vandebosch en Oost-Vlaming Tom Notte. “Hij vroeg ons om specifiek dié sneaker. En dat is onze signatuurschoen, dé Les Hommes-sneaker. Wat een eer.”

Wanneer we de kantoren van Les Hommes bellen, pakt een Italiaans sprekende dame op. We zijn in Milaan beland, de bakermat van de mode. Belgisch merk Les Hommes is duidelijk al lang geen kleintje meer. Toen Bart en Tom in 2005 afstudeerden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, richtten ze samen het merk op. Nu, zestien jaar later, worden ze verkocht in meer dan 25 landen, zijn ze gevestigd in Milaan en kunnen ze een gigaster als Lewis Hamilton tot hun klanten rekenen.

Volledig scherm Bart Vandebosch en Tom Notte. © Les Hommes

Hamilton werd in 2007 de jongste Formule 1-wereldkampioen ooit en sindsdien behaalde hij die titel nog zes (!) keer. Het maakt van hem de meest succesvolle Formule 1-coureur ooit. Maar de man is ook een fenomeen naast het circuit. Hij zet zich in voor de Black Lives Matter-beweging, is een milieuactivist, doneert rijkelijk aan goede doelen, en uitte in 2018 ook zijn interesse in mode met een eigen kledinglijn onder de vlag van Tommy Hilfiger.

‘Dominator’-sneakers

De ‘minimal chic’ van mannenmerk Les Hommes kan Hamilton ook smaken. Zijn stylist contacteerde Tom en Bart met de vraag of het merk een paar sneakers aan de coureur kon schenken voor de coutureweek in Parijs. Les Hommes maakt hedendaagse kleren, accessoires en schoenen, maar Hamilton liet zijn oog vallen op de stevige ‘Dominator’-sneaker. “Hij vroeg ons om precies dié schoen. Dat is dan nog onze signatuurschoen en ons lievelingsmodel, dé Les Hommes-sneaker. We zijn zelf ook grote fans van Lewis Hamilton. Hij is een erg stijlvolle man met kennis van mode. We waren vereerd”, reageert Tom Notte.

Of Hamilton de schoen echt ging dragen in Parijs, was afwachten. Maar al snel stroomden op Instagram de foto’s binnen. Hamilton combineerde de sneakers met een beige cargobroek van het New Yorkse merk Private Policy. “Een heel stoere look. Perfect gestyled”, zegt Tom.

Wat beroemde klanten betreft, zijn ze bij Les Hommes met Hamilton niet aan hun proefstuk toe. Als we hen om hun favoriete namen vragen, antwoordt Tom: “Dua Lipa droeg ons al. Jay-Z ook, een volledig kostuum. Billie Eilish. Ja, we zijn een mannenmerk. Maar onze silhouetten vallen duidelijk ook in de smaak bij vrouwen.” (lacht)

Nog te koop in Antwerpen

Hamilton koos specifiek voor de witte ‘Dominator’-sneaker, afgewerkt met metallic leer. “Om de schoen diepte te geven en driedimensionaler te maken”, zegt Tom. Andere varianten van de Dominator zijn volledig zwart, of afgewerkt met zwart leer.

Volledig scherm De 'Dominator'-sneaker. © Les Hommes

De eerste ‘Dominator’-sneaker ontwierpen Tom en Bart zo’n 2,5 jaar geleden. “We wilden onze collectie aanvullen met een signatuursneaker die er stoer, gewaagd en heel stevig en zwaar uitzag. Een sneaker met attitude. Maar tegelijk moest de schoen vederlicht en zo comfortabel mogelijk zijn. Samen met onze Italiaanse fabrikant ontwikkelden we een techniek met gespoten zolen om zo’n schoen te kunnen creëren.”

Hamilton mocht de sneakers houden. Dus wie weet spotten we de wereldster nog vaker in de ‘Les Hommes’-creaties. Ondertussen merken Bart en Tom in de winkel in Antwerpen dat er meer vraag is naar de ‘Dominator’. “Daar zijn er nog een paar te koop. Online is alles uitverkocht. Maar binnen twee weken krijgen we een volledig nieuwe lading binnen.”

Een paar kost 329 tot 415 euro, afhankelijk van de afwerking.

