Flaired, ballon of baggy: met deze jeanstrends scoor je altijd en wij tonen je hoe

We voelen het aan de temperaturen: de lente is in aantocht. En dan verdient onze kleerkast een update. Met jeans scoor je altijd en wij tonen je hoe. Van klassiekers tot nieuwe vormen in alle mogelijke wassingen.

Baggy

Het baggy model wordt de jeans van het jaar. Niet in het minst omdat hij zo comfortabel zit. Lekker wijd over de hele linie. Leuk met een strakke top als tegengewicht of met een hemd erin gestopt.

Volledig scherm © NINA

1. Jeans, Lois, 139 euro, hier te koop

2. Premium jeans, Zara, 39,95 euro, hier te koop

3. Jeans, Bette Barclay, 99 euro, hier te koop.

4. Flare jeans, Bershka, 29,99 euro, hier te koop.

Denim boven

Letterlijk, want het jeansjasje blijft een key item. Met patchwork, ballon- of pofmouwen, van oversized of cropped, tot donker of juist gebleekt.

Volledig scherm © NINA

1. Jeansjasje, C&A, 39,99 euro, hier te koop

2. Jeansjas, Arket, 115 euro, hier te koop

3. Truckerjack, Scotch & Soda, 199,95 euro, hier te koop

4. Jeansjasje, Levi’s, 129,95 euro, hier te koop.

Dubbel denim

Echte jeansfans weten al langer dat jeans op jeans werkt, en dat is nu niet anders.

LOOK 1

Voor trendvolgers: matchend jasje en broek.

Volledig scherm © NINA

1. Jeansvestje, Caroline Biss, 215 euro, hier te koop

2. Soepelvallende jeans, Caroline Biss, 155 euro, hier te koop

LOOK 2

Goed voor die onmiskenbare seventies flair: flared jeans, jeanshemd en blazer.

Volledig scherm © NINA

1. Jeanshemd, 7 For All Mankind, 200 euro, hier te koop

2. Jeansbroek, Q/S designed by, 59,99 euro, hier te koop.

LOOK 3

Leve de overall. Een totale denim look waarvoor je niet eens hoeft te combineren.

Volledig scherm © NINA

1. Denim jumpsuit, Zara, 59,95 euro, hier te koop.

Rechttoe rechtaan

Recht, niet te strak, niet te los. Deze klassieker oogt nog altijd modern en flatteert iedereen. Of je ’m nu lang, cropped of met omgeslagen pijpen draagt.

Volledig scherm © NINA

1. Jeansbroek, Levi’s, 119,95 euro, hier te koop

2. Jeansbroek, Twinset Milano, 100 euro, hier te koop

3. Boyfriend jeans, Scotch & Soda, 139,95 euro, hier te koop

4. Jeansbroek, La Redoute, 29,99 euro, hier te koop.

Blanco

Vooral doen: een witte jeans, ook in de winter. Durvers gaan voor een all-white look, met een wit (denim)jasje bijvoorbeeld. Ook mooi met beige of zwart.

Volledig scherm © NINA

1. Witte jeansbroek, Essentiel Antwerp, 145 euro, hier te koop

2. Jeansbroek, Levi’s, 139,95 euro, hier te koop

3. Witte broek, Uniqlo, 39,90 euro, hier te koop.

4. Broek met scheuren, Bershka, 25,99 euro, hier te koop.

Powerpastel

Heel erg trendy de komende lente is denim in alle mogelijke pastelkleuren. Draag het vooral nu al, want het is te mooi om nog maanden in de kast te laten liggen. Supercool: een pastel jeans met matching wollen trui.

Volledig scherm © NINA

1. Setje, Lois, 149,95 euro een 119,95 euro, hier te koop

2. Pastelgele broek, Zara, 29,95 euro, hier te koop

3. Oranje broek, Caroline Biss, 155 euro, hier te koop.

4. Jeansjas, Brax, 149,95 euro, hier te koop.

Met flare

De flared jeans – het model dat ons aller achterwerk flatteert en moeiteloos de benen verlengt – blijft een grote favoriet.

LOOK 1

Een extra wijde flared pijp met knoerten van hakken eronder: je dijen leken nog nooit zo lang en slank.

Volledig scherm © NINA

1. Jeansbroek, Lee, 84,95 euro, hier te koop

2. Jeansbroek, Vero Moda, 39,99 euro, hier te koop.

LOOK 2

Een bescheiden verbreding onderaan is voor de meeste lichaamstypes het meest flatterend.

Volledig scherm © NINA

1. Broek, Hampton Bays, 139 euro, hier te koop

2. Bootcut jeans, G-star, 99,95 euro, hier te koop.

Ballon

De bolle jeans met hoge taille, taps toelopende pijpen (van wijd naar smaller) en cropped lengte blijft trending. Terecht, want flatteus en erg comfortabel. Nu te dragen met enkellaarzen, straks met een sandaaltje eronder.

Volledig scherm © NINA

1. Jeansbroek, Bershka, 35,99 euro, hier te koop

2. Jeansbroek, Twinset Milano, 191 euro, hier te koop

3. Jeansbroek, Zara, 29,95 euro, hier te koop.