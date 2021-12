Feestkapsel in drie, twee, een? Probeer deze koninklijke chignon voor korte kopjes

Er is steeds meer vraag naar juwelen met moedermelk. “Mensen willen sieraden met een emotionele betekenis”

In Amerika, Engeland en Nederland is het al langer een ding: juwelen gemaakt van moedermelk. Ook bij ons worden ze nu steeds populairder. Goudsmid An Stevens legt uit waarom het een booming business is en hoe ze juist te werk gaat. “Het kan geen kwaad als de moedermelk al een beetje zuur is. Ik krijg zelfs bestellingen uit het buitenland, en ik kan je wel zeggen: dan moet de melk een lange tocht afleggen.”

