Fast furniture is de nieuwe fast fashion: “Mensen kopen geen salon meer dat 20 jaar moet meegaan”

Je hebt fastfood en fast fashion. Maar over fast furniture, waar menig huis vol mee staat, daar kraait geen haan naar. Nochtans heeft het desastreuze gevolgen voor onze planeet. Interieurarchitect Bart Appeltans legt uit waar deze trend vandaan komt en hoe je milieubewustere keuzes kunt maken, zonder in te boeten aan een piekfijne inrichting van je woonst.

Ronde vazen met zachte welvingen, rotan meubels, beige kussens, gedraaide kaarsen, droogbloemen, ‘wavy’ spiegels en ‘mushroom’ lampen: interieurs staan er tegenwoordig vol mee. Stuk voor stuk zijn het items die nu heel begeerd zijn, maar binnen een paar jaar liggen ze al op de vuilnisbelt omdat ze vervangen zijn door de nieuwste, trendy hebbedingen. Fast homeware, wordt dat fenomeen genoemd, of ook wel fast furniture.

Salons die twintig jaar hetzelfde blijven

Het is een evolutie die interieurarchitect Bart Appeltans (je kent hem misschien van het tv-programma ‘Blind Gekocht) ook al heeft opgemerkt. “Dat is jammer genoeg eigen aan de consumptiemaatschappij waarin we leven. Het gebeurt trouwens niet alleen met decoratiespullen. Ook grote meubels worden sneller afgewisseld en bij het grof huisvuil gezet”, zegt hij. “Vroeger kochten mensen een salon dat voor minstens twintig jaar moest meegaan. Vandaag verkiezen we een zetel die geen al te grote hap uit ons budget neemt en na vijf jaar vervangen kan worden. Alé, pas op, niet iedereen redeneert zo. Maar een groot deel van de bevolking wel.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Bart Appeltans. © Steven Richardson

Goedkoop, maar vergankelijk

“De grote oorzaak? Interieur is een immense commerce geworden”, duidt Appeltans. Het aantal winkels dat goedkope meubels en decoratie verkoopt, is niet meer op een hand te tellen. Integendeel: ze zijn de laatste jaren talrijk gegroeid. IKEA blijft de onbetwiste koning, maar heeft intussen een heleboel concurrenten gekregen die mee azen op het kroontje. En ook modemerken als H&M, Zara, Primark en Shein verkopen interieurspulletjes.

“Er worden zo veel leuke dingen op de markt gebracht, waardoor we vatbaarder zijn om te shoppen”, redeneert Appeltans. “Meestal gaat het om items die scherp geprijsd zijn, maar niet zo kwalitatief. Na een paar jaar zit er slijt op en worden ze weggegooid.”

Quote Alles wat men op Pinterest, Instagram en TikTok ziet, wordt gekopieerd. Bart Appeltans

“Meer en meer mensen zijn ook gepassioneerd door hun interieur. Het is net een hobby, waar ze graag geld aan spenderen. En dat is al van jongs af aan: jongeren die voor het eerst alleen gaan wonen, willen dat hun eerste stek er meteen tof uitziet, dat het tot in de puntjes in orde is. In plaats van een oude kast te lenen van oma, investeren ze in trendspullen.”

Corona heeft die impuls nog gestimuleerd, meent Appeltans. “Spullen kopen om je interieur te pimpen was een van de weinige dingen die we tijdens de pandemie konden doen om onszelf te verwennen.” Een rapport van de bekende woonwebwinkel Made.com lijkt dat te bevestigen. In 2021 kocht maar liefst 68 procent van de klanten elke maand iets nieuws.

(Lees verder onder de foto’s.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Reign London (@reign_london_) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MADE.COM (@madedotcom) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat we verknocht zijn aan een mooi ingericht appartement of huis, heeft ongetwijfeld ook te maken met sociale media, meent Appeltans. “Al die mooie beelden op Pinterest, Instagram en Tiktok doen dromen, hé. De decoratie en meubelstukken die men daar ziet, worden gekopieerd. Mensen bouwen bewust aan een ‘Pinterestwaardig’ interieur met een zo klein mogelijk budget.”

Vaak zijn het vluchtige trends die gecopy-pastet worden. Appeltans: “Uitgesproken objecten zien er prachtig uit op sociale media, of in een hotel of op café. Maar in je eigen huis ben je dat sneller beu. Logisch dat je na een paar jaar zegt: ‘weg ermee’.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Canan Baktır (@cananca.co) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

22 kilo grofvuil per jaar

Waar veel mensen niet bij stilstaan, is dat die gesmeerde variatie in je interieur een immense impact heeft op het milieu. Veel meubels zijn niet recycleerbaar, voor de productie in Azië wordt soms kinder- en dwangarbeid ingezet, en een sofa uit China maakt een hoop transportkilometers. En om je een idee te geven: de Britse ngo Earthsight rekende uit dat er elke seconde een boom gekapt wordt om aan de wereldwijde vraag naar IKEA-producten te voldoen.

Het belangrijkste issue is dat de producten meestal geen al te lang leven beschoren zijn. Uit gegevens van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) blijkt dat de Vlaming gemiddeld 22 kilo grofvuil per jaar weggooit en dat de helft van die afvalberg uit meubels bestaat. Kringloopwinkels krijgen tevens veel binnen, maar slechts 40 procent daarvan wordt weer verkocht. De rest belandt op de vuilnisbelt.

Hoe tegengaan?

“Ik vrees dat we dit probleem niet snel zullen kunnen keren. Veel mensen kijken naar wat goed is voor hun portemonnee. Het idee ‘we gaan iets goed doen voor het milieu’ volgt pas later”, zegt Appeltans. Al zijn er wel een aantal zaken die we kunnen doen om komaf te maken met fast furniture. Shoppen bij tweedehandswinkels, bijvoorbeeld. “Vroeger hadden die een oubollig imago, maar nu bestaan er meer stijlvolle winkels die vintage verkopen.” Ook online en op Instagram is er een megaboom aan vintage webwinkels.

Quote Jonge meubelmer­ken hebben ook meer oog voor een duurzame productie en gerecy­cleer­de grondstof­fen. Er zijn zelfs designers die vintage spullen oplappen om ze een tweede leven te geven. Bart Appeltans

“Jonge meubelmerken hebben eveneens meer oog voor een duurzame productie en gerecycleerde grondstoffen. Er zijn zelfs designers die vintage spullen oplappen om ze een tweede leven te geven. Dat levert heel mooie resultaten op. Maar zolang het voor het grote publiek moeilijk is om deze merken of designers te vinden, of zolang deze items een duurder prijskaartje hebben, zullen consumenten sneller grijpen naar iets wat kant-en-klaar in een grote winkel aan spotprijzen te krijgen is.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door hygge_by_Kate (@hygge_by_kate) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Meubels huren versus bewust shoppen

Soms wordt het huren van meubels aangereikt als een alternatief dat lief is voor de planeet. Het principe is simpel: je betaalt per maand een bedrag en in ruil krijg je een tafel, stoelen, beddengoed of iets anders in huis. Vooral in Amerika en het Verenigd Koninkrijk is dit immens populair. Of het ook bij ons zal doorbreken, daar heeft Appeltans z’n twijfels bij. “Dat kan handig zijn voor jongeren met een klein budget, of voor mensen die voor een korte periode ergens wonen. Maar over het algemeen kan ik me inbeelden dat mensen het vooral veel gedoe vinden om voortdurend van interieur te moeten wisselen.”

“Dan lijkt het me belangrijker dat mensen bewuster gaan shoppen. Voor items die je veel gebruikt, zoals een zitbank, een eettafel of stoelen, is het beter om wat langer te sparen om kwalitatieve items te kopen die een lang leven beschoren zijn. Wil je af en toe een frisse wind laten waaien door je interieur? Vervang dan vooral je decoratie en prullaria.”

Lees ook: