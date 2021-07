Fans van het hippe schoenenmerk Komrads kunnen co-owner worden

Voor sneakerfans is Komrads geen onbekende. Ze zijn van oudsher geliefd festivalschoeisel en veroveren nu ook wereldwijd harten door duurzaam appelleer te gebruiken. De internationale groei gaat zelfs zo hard dat de eigenaars op zoek zijn naar consumenten die willen investeren in het merk. Onder het mom ‘sharing is caring’: iemand die zich geroepen voelt om een nieuwe co-owner te worden?

Het schoenenlabel Komrads is op zoek naar investeerders. Daarvoor klopt het bedrijf niet aan bij grote spelers, maar doet het beroep op sharefunding en “consumenten, fans en iedereen die streeft naar een duurzame toekomst”, zoals ze het zelf omschrijven. Het doel is 500.000 euro op te halen, waarvan de helft dient als ondersteuning voor de internationale verkoop.

Ondanks de coronacrisis is de omzet van Komrads in 2020 verdubbeld. Oprichters Greet Goegebuer en haar man Mark Vandevelde focusten zich op de uitbouw van hun onlineshop en een netwerk in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Portugal. Ook in de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea zijn de eerste gesprekken met potentiële partners opgestart.

Cultklassieker in een duurzaam jasje

Kortom, de verovertocht gaat vlotjes. Je zou bijna vergeten waar de schoenen vandaan komen. Oorspronkelijk werden ze door de Czech Boot Company op de markt gebracht als de Russische tegenhanger van Converse All Stars. In de jaren 70 en 80 bereikte de populariteit een piek, met dank aan vele muziekfans die de sneakers aantrokken. Maar in 2009 was het (bijna) over & out omdat de productie werd stopgezet, ware het niet dat de iconische schoen met rode zool via een omweg bij Mark Vandevelde en Greet Goegebuer terechtkwam.

Zij besloten om de cultklassieker een tweede leven te geven. Maar tegelijk werd het koppel met de neus op de feiten gedrukt: de modewereld is een supervervuiler. “Op den duur hadden we steeds meer bedenkingen”, schrijven Mark en Greet op hun website. “Heeft de Rana Plaza-ramp (een textielfabriek met sweatshops stortte in elkaar en 1.134 mensen kwamen om het leven, red.) ook enige positieve verandering teweeg gebracht? Bestaan er nog steeds sweatshops? Wordt er nog steeds minder dan 1 procent van alle kledij en schoenen – wereldwijd – gerecycleerd? Hoe zit het met klimaatverandering?”

Hun geweten groeide, dus wilden Greet en Mark het zo duurzaam mogelijk aanpakken. De productie verhuisde naar Portugal. “Op die manier beperken we ons internationale transport tot een absoluut minimum. Geen sociaal onaanvaardbare arbeidsomstandigheden.” De kers op de taart zijn de materialen die gebruikt worden voor Komrads. Zo wordt er niet alleen gewerkt met gerecycleerd plastic en rubber, maar ook met appelleer.

“Het appelleer wordt geproduceerd in Italië”, vertelde Mark eerder al aan HLN. “De pulp van appelschillen wordt gefermenteerd tot een hoogstaand en kwalitatief leder, helemaal vegan. Appelleer voelt aan als klassiek leer. En om een aantal misverstanden uit de weg te ruimen: het is niet de bedoeling dat je er een stuk uit bijt - het zal niet smaken - en als je de sneaker in de grond stopt, groeit er geen boom uit. (lacht)”

