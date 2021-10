‘Face jewels’ zijn een trend: juwelen die je kin, neus, oor en volledige gezicht sieren

Op de première van de nieuwe Marvel-film ‘Eternals’ stal Jolie de show met een prachtige, strakke taupekleurige jurk én een ‘chin cuff’. Niet onbekend in de modewereld, want een gezichtsjuweel wordt wel vaker gebruikt bij modellen op de catwalk. Van chin cuffs en nose cuffs, tot creaties rond de ogen en wenkbrauwen, ze passeren allemaal de revue in de modewereld.

Ook Chloe van ChloexHalle en Beyoncé schitterden al met zo’n cuff. Het sieraad werd door de Texaanse ontwerpster, Nina Berenato, gemaakt en is op maat gecurved.

Tijdens de New York Fashion Week in 2018 was het gezichtssieraad al hipper dan hip. Designer Keren Wolf wilde dat jaar uniek uit de hoek komen en creëerde een hele reeks lipjuwelen. Niet alleen lipjuwelen konden haar smaken, ook sieraden rond de ogen en de wenkbrauwen mochten volgens Wolf op onze gezichten pronken.

Ook in 2020 werden modellen bij Schiaparelli, Valentino en Giambattista Valli de catwalk opgestuurd met uitbundig versierde gezichten. Naast make-up dus ook specifiek ontworpen decoratieve versieringen die het vakmanschap van de ontwerpers uitbreiden naar het gezicht.

Volledig scherm Model Schiaparelli © Getty Images

Nu duikt de trend dus op bij het gewone publiek en springen juwelenmerken mee op de kar. Een voorbeeld: de collectie van het merk MAM. Brilachtige creaties rond de ogen, lip cuffs en sieraden die van de lip tot het oor reiken, bij hen is werkelijk alles mogelijk. Bij MAM willen ze eerst en vooral afstappen van het stereotype dat juwelen enkel en alleen voor vrouwen bedoeld zijn. Zij creëren juwelen zonder regels en willen de consument revolutionair naar juwelen laten kijken. De genderloze juwelen zijn echt bedoeld om je look af te maken op een unieke manier. Draag de juwelen van MAM afzonderlijk of combineer ze met elkaar en creëer een extreme of sensationele stijl.

Daarnaast is de Estse Claudia Lepik helemaal into gezichtsjuwelen. Het minste dat je kan zeggen is dat haar werk... opvallend is. Knap, ja, maar of het ook praktisch is? Dat laten we in het midden.

