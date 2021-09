Eye-lighter is de beautytrend voor grotere kijkers (en de makkelijkste die je ooit probeerde)

Kapper verklapt 5 meest voorkomen­de kapselfrus­tra­ties en wat je eraan kan doen: “Laat je niet vangen door dure keratine­sham­poos”

12 september Je kapsel is een deel van je identiteit. Het is het eerste dat je opvalt in de spiegel én het eerste dat anderen zien. Kortom, een essentieel stukje dus in de puzzel van je persoonlijkheid, net zoals je make-up en kledingstijl. Maar wat als je innerlijke ik en je uiterlijke coupe op een andere golflengte blijken te zitten? Kapper Stijn Pellegrims verklapt de meest gehoorde uitspraken in zijn kappersstoel en vertelt precies wat je eraan kan doen.