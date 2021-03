Extreme upcycling: dit merk maakt unieke lampen van baguettes, croissants en boterhammen

De meest opvallende looks en trends van de Golden Globes: “De naderende ‘roaring twenties’ laten zich al voelen”

2 maart Zondagnacht werden de Golden Globes voor de 78e keer uitgereikt. Virtueel of niet, heel Hollywood hulde zich toch zoals gewoonlijk in de meest extravagante jurken en kostuums. NINA’s moderedacteur David Devriendt fileert de opvallendste looks. Met nostalgie als de grote winnaar en de naderende ‘roaring twenties’ die zich al een beetje laten voelen.