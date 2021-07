Extreem lange wimpers à la Twiggy duiken overal op, zelfs bij Olympische spelers. Zo creëer je de dramatische look zelf

De nieuwste trend in make-upland? Lange wimpers die er compleet over zijn. Een beetje zoals Twiggy, of de look van Lady Gaga op het Met Gala 2019. Maar niet alleen popsterren houden van de trend, begin mei won de Amerikaanse baan- en veldsprinter Sha’Carri Richardson een olympisch kwalificatietoernooi met, jawel, ellenlange wimpers. Zo creëer ook jij de look.