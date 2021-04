Even stijlvol als Brad Pitt: acteur brengt zijn allereerste modecollectie uit

Brioni en Pitt kennen elkaar al langer. De acteur is sinds 2019 ambassadeur voor de Italiaanse costumier. Dat houdt in dat hij op elke rode loper gekleed gaat in een outfit van Brioni. Andere bekende ambassadeurs zijn bijvoorbeeld Matthew McConaughey, Drake, Will Smith, Hugh Jackman en Christian Bale, om er maar een paar te noemen. Maar Pitt is de eerste die mee aan de ontwerptafel mocht gaan zitten.

Mét handtekening

In het kader van de collectie is ook een kostuum te koop, en niet zomaar eentje. De outfit is gebaseerd op de smoking die Pitt in 2020 droeg toen hij de Oscar in ontvangst mocht nemen voor zijn bijrol in de film ‘Once Upon a Time… in Hollywood’. Een speciaal moment, want het was de eerste keer in zijn carrière dat hij een Oscarbeeldje kreeg voor zijn acteerprestaties.