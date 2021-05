Elke maand een kunstig paar sokken in de bus: het Vlaamse ‘Socksial Club’ bedenkt ‘sokkenabonnement’

Creatief duo plaatst genderneu­tra­le bruidsmode in de kijker: “Liefde mag uitbundig zijn”

5 mei Genderneutraliteit maakt zijn opmars in de modewereld, maar in de bridal scene bleef het tot nu toe opvallend stil. De Gentse ontwerper Eva Janssens sloeg daarom de handen in elkaar met content creator Gerrit Elen voor een campagne in het teken van inclusieve liefde. “Het maakt niet uit wie mijn winkel binnenstapt, zolang er interesse is in het vieren van de liefde.”