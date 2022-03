‘Eerste grote designer van 2022' volgens New York Times: Glenn Martens, creatief directeur bij Diesel, is nieuwe chouchou van de Belgische mode

Belgisch modemerk brengt jeansbroek uit die elke vrouw zou moeten passen

Als vrouw een jeansbroek vinden die perfect op je lichaam aansluit is een heuse struggle. Te groot aan de taille, te strak rond de dijen, te nauw aan de billen: er scheelt altijd iets. Bij Belgisch modemerk LolaLiza hopen ze dat op te lossen met hun nieuwe ‘Shape of You’-jeans. Die komt in slechts drie verschillende maten, maar zou dankzij innovatieve technieken toch elke vrouw moeten passen.

17 februari