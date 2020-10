Eerste eigen vrouwencollectie van Raf Simons is hype waard: kledij waarvan je je afvraagt: 'Wat is dit nu?'

In New York mogen kappers geen prijsver­schil maken op basis van gender: waarom betalen vrouwen eigenlijk meer dan mannen?

14 oktober In New York is de zogenoemde ‘pink tax’ afgeschaft. Hierdoor worden mannen en vrouwen gelijkgesteld: voor een product of behandeling moeten ze evenveel geld op tafel leggen. En dat is voor een bezoekje bij de kapper niet anders. Opvallend, want bij ons betalen vrouwen nog altijd meer voor een knipbeurt dan mannen. Hoe komt dat eigenlijk?