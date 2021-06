Eentje voor de twijfelaars: 'regenboognagels' zijn hip deze zomer en ze komen in véél gedaantes

Pastelroze, gedurfd blauw of klassiek rood. De kleuren die je tegenwoordig bij de nagelstyliste kan kiezen zijn oneindig. Logisch dus dat je niet altijd weet voor welk kleurtje je gaat. Rainbow nails zijn dé oplossing voor alle beautylovers die niet kunnen kiezen, of gewoon mee willen zijn met de nieuwste trend van de zomer.

Alle kleuren van de regenboog

Regenboog-manicures kwamen het afgelopen jaar enorm vaak terug op Instagram. En nu de nagelsalons weer open zijn, vragen steeds meer mensen naar de nieuwste nageltrend. De klassieke regenboogmanicure - een andere kleur op elke nagel - was al eerder enorm populair, maar is sindsdien geëvolueerd. Denk bijvoorbeeld aan een french manicure waarbij het witte randje wordt vervangen door een knalkleur. Of schattige nailart van kleurrijke bloemetjes.

De nagels passen perfect bij andere modetrends waar iedereen op dit moment gek van is zoals opvallende haarspeldjes, prairie jurken of kleine tassen. Het is allemaal misschien een beetje kitscherig, maar wel érg leuk. Zelfs Gigi Hadid is al fan. Bovendien is het gemakkelijk om thuis te doen als je voor een of andere reden toch niet naar een salon wil gaan.