Een zijscheiding in je haar is officieel ‘ouderwets’. “Jongeren willen een middenscheiding, een steek naar millenials toe” zegt BV-kapper

Midden, links of rechts? Volgens jongeren is er maar één juist antwoord: de middenscheiding is in, de rest is out. Ook BV-kapper Jochen Vanhoudt ziet de trend, maar merkt op dat niet iedereen ermee staat. “Enkel bij de lucky few wordt de symmetrie van het gezicht in de verf gezet. Bij de rest krijg je het tegenovergestelde effect.”

Het kapsel waar elk meisje na de eeuwwisseling mee rondliep? De zijscheiding met lange bles. In de loop van de jaren werd die bles steeds subtieler en kende hij varianten zoals de curtain bangs, maar de zijscheiding was een blijvertje. Tot nu. Volgens Gen-Z is deze look oubollig, in tegenstelling tot de middenstreep. Die is helemaal het van het.

Dat bevestigt Nils D’Joos van het Antwerpse Costa del Kapsalon. “Steeds meer klanten vragen om hun haar te knippen in een middenscheiding. Het gaat dan vooral om Gen Z-jongeren die de millennials herkennen aan hun zijscheiding en dat maar niets vinden.” Met andere woorden: het is vooral een manier om zich af te zetten. Een onderhuidse steek van Generatie Z, de zoomers geboren tussen 1996 en 2015, naar de millennials toe, geboren tussen 1980 en 1995.

De ommezwaai vindt zijn oorsprong op TikTok, de populaire jongerenapp. Een gebruiker, ‘Lady Gleep’, startte vorige zomer een discussie over haarlijnen. “Spreek me tegen als ik verkeerd ben, maar ik denk dat niemand beter staat met een zijscheiding dan met een middenstreep.” Gleep vroeg aan haar volgers om foto’s of video’s te maken met de twee verschillende haarstijlen, om de twee te vergelijken. Niet veel later begon de hashtag #MiddlePartChallenge een eigen leven te leiden.

Intussen heeft de #MiddlePartChallenge al meer dan 18 miljoen views. Wie de trefwoorden ‘middle part’ ingeeft op TikTok, krijgt ook resultaten als #middlehairpart, #sidepartmiddlepart, #fuckthemiddlepart, #middlepartgang, #middlepartflop, #middlepartwtf of #middlepartcheck. Opnieuw allemaal goed voor miljoenen views.

“Het is maf. Plots willen alle jonge meisjes een middenstreep”, zegt ook BV-kapper Jochen Vanhoudt. “Of die snit hen flatteert of bij de vorm van hun gezicht past, maakt niks uit.” Al valt er ook iets voor te zeggen, meent de haarstylist. “Mensen met een lang, smal gezicht staan mooi met een haarscheiding in het midden. Idem dito voor mensen met bollere kaken. Daarnaast is het een handige manier om babyhaartjes te verstoppen: die kleine haartjes die net beginnen te groeien aan de voorkant en contouren van je hoofd. Met een zijstreep vallen deze meer op.”

Een veelgehoord voordeel is dat een middenscheiding de symmetrie van je gezicht in de verf zet. “Dat klopt, maar enkel bij de lucky few: 80 procent van de mensen heeft een asymmetrisch gezicht of een weerborstel, waardoor je net het tegenovergestelde effect krijgt”, meent Vanhoudt. Dus dan creëer je net géén evenwicht en worden bepaalde ‘schoonheidsfoutjes’ benadrukt.

De kapper is ook overtuigd dat sommige mensen mooier staan met een zijscheiding. Vanhoudt: “Mensen met een weerborstel, bijvoorbeeld. Een scheiding in het midden én stevige krullen in het haar maken een gezicht voller, wat enkel flatterend is bij mensen met een slanke snoet. Bij vrouwen met een hartvormig gezicht komt het haar in het midden van het gezicht wat verder naar voren. Aan de zijkant van het voorhoofd wijkt de haarlijn wat verder naar achter. Het ziet er echt uit als de bovenkant van een hartje. Met een zijscheiding kunnen ze dat handig camoufleren. Tot slot komt een zijscheiding met bles goed van pas, als je een groot voorhoofd of wat rimpels wilt verstoppen.”

Een zijscheiding is en blijft dus een makkie. De veilige keuze. Wil je ontdekken of je je haar toch op een andere manier kunt dragen, dan kan je gewoon experimenteren. Het duurt enkele seconden en er komt geen schaar aan te pas. Millennials en Gen Z’ers mogen dan nog zo veel discussiëren als ze willen, volgens ons zijn er geen losers.

