Een totebag als statussymbool? ‘Hospobilia’ dragen is hip, en je toont ermee dat je lokale merken steunt

Volgens de Britse krant The Guardian verkopen steeds meer bars en restaurants mode-items als bijverdienste, van totebags tot T-shirts. En sinds corona is het dragen van die zogenaamde ‘hospobilia’ ook echt een modestatement, omdat je ermee duidelijk maakt dat je lokale handelaars steunt. Inmiddels zijn ‘hospobilia’ zelfs aan het uitgroeien tot een heus statussymbool.

Kledingitems dragen met de namen of logo’s van plaatselijke winkels, koffiezaken, restaurants, musea en zelfs artiesten: momenteel is het supertrendy. En dat is natuurlijk een win-winsituatie: je doet het lokale merk er een plezier mee en tegelijkertijd zie je er ook gewoon cool uit. In feite is zo’n stuk dragen een manier om iets over jezelf te vertellen, om te laten zien waar je voor staat in het leven.

Geen Ace & Tate zak

‘Merchandise’ van plaatselijke merken of zaken: ook bij ons zie je er regelmatig iemand mee pronken. En voor welk merk of zaak ze dan precies gaan, hangt af van stad tot stad. Zo spot je in Brussel regelmatig millennials met een totebag van Färm (een coöperatieve biowinkel), waarmee ze onrechtstreeks duidelijk maken dat ze duurzaamheid en gezonde voeding hoog in het vaandel dragen.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De begeerde T-shirts, totebags en petten van de trendy platenwinkel Crevette Records of van trotse Brusselaar en rapper Zwangere Guy zijn evenmin weg te denken uit het straatbeeld van onze hoofdstad. Wie een van deze items draagt, wil zeggen: ik maak deel uit van de groep mensen die naar deze soort muziek luistert, en ik ben er trots op.

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook het populaire Italiaanse restaurant Chicago Trattoria, een plekje waar je maar al te graag gezien wordt, verkoopt truien met daarop een illustratie van hun restaurant. Slim gezien.

Arty farty

Begeven we ons naar Antwerpen, dan zijn het vooral de zakken van het platform Antwerpen Leest die we overal zien. Heb jij zo’n tote rond je arm bengelen, dan mag het geweten zijn dat je een trotse inwoner bent van ’t Stad en dat je graag leest. Ook met de ‘merch’ van de kunstgalerij van Tim Van Laere wordt men graag gezien: je geeft er zijdelings mee aan dat je lekker arty-farty bent en plaatselijke initiatieven steunt.

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Gent zijn de canvaszakken van cinemazaal Sphinx goed vertegenwoordigd, waarmee de persoon in kwestie opnieuw iets zegt over zijn of haar interesses: ik pik weleens graag een filmpje mee. Ook totes van LUCA School of Arts zijn cool in de Oost-Vlaamse hoofdstad, net zoals die van bibliotheek De Krook.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Statussymbool

Welke merken er te vinden zijn in jouw stad en voor dewelke je ook maar kiest, het is een duidelijke manier om te laten zien dat je ergens bij hoort. Op die manier worden hospobilia bijna een statussymbool. Want de merken van de totebags, T-shirt of petjes die je draagt, zijn indirect een weerspiegeling van jouw visie, of status in de maatschappij.

Dat we steeds meer voor kleding van Belgische initiatieven kiezen, is alleen maar goed nieuws voor de lokale economie, en hebben we voor een groot stuk te danken aan de pandemie. Plaatselijke handelaars rekenden toen meer dan ooit op steun en kregen die ook, en die tendens is zich blijven verderzetten. Belgische trots promoten kunnen we dan ook alleen maar aanmoedigen.

Lees ook :