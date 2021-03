Een lichtgekleurde jeans, sneakers en een maxijurk: meer dan deze 12 kledingstuks heb je niet nodig om je deze lente stijlvol te kleden

Less is more, of zoals ecologische styliste Maureen Riley het zegt: less is better . Dat is waar het om draait bij een capsulecollectie. Minder en beter kopen, met stukken in je garderobe die je op veel verschillende manieren kan dragen. Zeg vaarwel aan fast fashion en urenlang voor je kleerkast staan . Bouw een slimme, ecologische lentecapsule aan de hand van deze praktische tips. “Met twaalf stuks kan je makkelijk eenentwintig tot vierentwintig outfits samenstellen.”

De lente is in aantocht. Heb jij ook moeite met het uitkiezen van outfits en jezelf een weg te banen tussen al je (mis)koopjes? Een capsulecollectie is een verzameling van een beperkt aantal stuks waarmee je makkelijk veel verschillende outfits kan samenstellen. Door meer na te denken over de kleren die je koopt bespaar je tijd en geld en ben je meer verantwoord bezig dan als je steeds in het wilde weg nieuwe kledij aanschaft.

Eindeloos combineren

“Een capsulecollectie begint al bij twaalf stuks", begint Riley. “Met twaalf goed gekozen stuks kan je makkelijk tussen de eenentwintig à vierentwintig outfits samenstellen. Kies dus voor kleren die gemakkelijk te combineren zijn.”

“Het mooie aan een ecologische collectie is dat het organisch geproduceerd wordt, geen vervuiling of schuldgevoelens dus. Je betaalt misschien wat meer, maar de stukken gaan lang mee en er zitten minder chemicaliën in. Natuurlijke stoffen zoals katoen en linnen hoef je daarnaast veel minder vaak te wassen, want ze hebben minder de neiging om nare geurtjes vast te houden. Wil je dat je kleren terug fris ruiken, hang ze dan buiten om te luchten, dat doet wonderen. En als je toch wast, was dan op 20 graden. Belangrijke tip: ga ook altijd voor de beste kwaliteit die je je kan veroorloven.”

“De meeste mensen denken dat je je moet focussen op neutrale kleuren en basic stukken, en dat capsulecollecties saai zijn ”, vertelt Riley. “Dat hoeft echter helemaal niet, een capsule mag juist lekker bont zijn, zeker in de lente. Het is veel leuker om een goede balans tussen neutraal en kleur te vinden, zodat je eindeloos kan blijven combineren. Want je moet de kleren natuurlijk keer op keer willen dragen. En wat je ook zegt: van kleur worden we allemaal blij. Ik vind dus dat kleuren niet mogen ontbreken.”

Minder kopen, meer dragen

Weet je niet waar te beginnen? Bekijk hieronder de selectie van Maureen voor een lentecapsule, inclusief enkele stuks van duurzame, Belgische merken.

“Bij de lente denk je aan warme en frisse kleuren. Kleur hoort zonder twijfel thuis in een capsulecollectie voor de lente. G-Star heeft een prachtige, roze damesshort met hoge taille (Lintell short, 69,95 euro) die perfect is voor het lenteseizoen. Een leuke toets.”

“Een mooie, lichte jeansbroek, bijvoorbeeld van Kuyichi, is ook essentieel. Kuyichi is een van de eerste, duurzame jeansmerken in Nederland. Een witte broek is ook een must in de lente! Tops heb je natuurlijk ook nodig. Het merk Alchemist verkoopt mooie bovenstukken, zoals deze mouwloze top met bloemenprint (Darya top, 119,95 euro).”

Volledig scherm Ecologische styliste Maureen Riley aan het werk met een klant. © Maureen Riley Styling

“Een little black dress vind ik ook een absolute must. Bij jurken vind ik het belangrijk dat je taille en benen geaccentueerd worden, zoals bij deze wikkeljurk met driekwartmouwen van Samsoe & Samsoe (Britt wrap dress, 129 euro). Driekwartmouwen leggen de aandacht bij je benen en zorgen ervoor dat ze langer gaan lijken - wie wil dat nu niet? De Madox sneaker van Toral (159,95 euro) vind ik perfect voor in een capsulecollectie voor de lente. Er zitten veel warme, mooie kleuren in: babyblauw, ivoorwit en goud. Hierdoor kan je ze makkelijk combineren en voegen ze een vleugje kleur toe aan elke outfit.”

Something old, something new

“Een extra tip die ik kan meegeven voor mensen die een duurzame collectie willen, is: kijk naar wat je al in je kledingkast hebt. Stel je voor dat je een oude spijkerbroek hebt die je niet meer vaak draagt, zoek dan een leuke, duurzame top die er goed bij past. Dat hoeft niet duur te zijn, je vindt dat al vanaf twintig euro. Of je kan een ecologische sjaal, riem of tas toevoegen aan je outfit. Zo creëer je een nieuwe look zonder voor fast fashion te moeten kiezen. Something old, something new."

“Als je veel oude stukken in je kast hebt die je niet draagt, geef ze dan weg. Aan een tweedehands- of textielwinkel of aan iemand die ze wel kan gebruiken. Nooit zomaar weggooien, want er is al zo veel vervuiling door kleding.”

Duurzaamheidsmissie

Riley’s missie naar een meer duurzame wereld begon in 2014. “Toen heb ik heel intensief mogen samenwerken met ontwerper Albert Chapel, een bijzonder figuur. Hij gebruikt natuurlijke materialen zoals hout, gelooid leer, zeewier en zelfs pure chocolade om kledij te maken. En hij koos mij als styliste.”

“Dankzij Albert heb ik de kans gekregen om van heel dichtbij te leren wát duurzaamheid is. Van oude koeien maakte hij jassen, van oude tafels maakte hij jurken. Ik dacht: dit kan niet. Dankzij hem ben ik mij gaan richten op duurzame materialen. Hij is een echte kunstenaar die wearable art maakt, hij heeft er ook een award voor gewonnen in 2016.”

